Aman, dolar daha fazla düşmesin!

Sabah akşam düşüyor yükseliyor diye takip ettiğimiz döviz kurlarında bayram tatili öncesinde son iki gündür önemli gerilemeler yaşanıyor. Dolar ve avro bir ay öncesinin değerlerine gelirken daha fazla gerilemesin diyoruz.

Nedeni basit. Eğer daha fazla gerilerse dolara avroya yine hücum başlayacak, bankalardaki döviz mevduatları katlanarak artacak.

Bakınız doların 6.2 lira düzeyinde sürdüğü 24 Mayıs günü öncesindeki haftada bu değerden 316.5 milyar dolar alınmış. Şimdi 5.7’lere filan inerse, tam saldırı başlayacak, milyarca lira yine milyarlarca dolara dönüşecek.

Hesapla, o tarihte 100 bin dolar satan bir vatandaş, bir hafta içinde bu para karşılığında bugün 107 bin dolar alabilecek.

Bir haftalık kar yedi bin dolar. Hele bu para dolar tekrar 6.2’ye gelmesiyle lira karşılığı 662 bin olacak.

Aynı tarih itibarıyla değerli metal hesapları hariç 182.5 milyar olan döviz hesapları bu defa 200 milyar dolara ulaşırsa şaşırmamak gerekir.

Çünkü vatandaş, Türk kökenli bir ABD vatandaşının serbest bırakılması ile Trump-Erdoğan görüşmesinin yarattığı iyimser havanın en azından bayram sonrasında devam edecek S-400 füzeleri, F-35 savaş uçakları konularına bakıyor ve yukarıdaki hesabı yapıyor.

Bunlar dışında önümüzde Mayıs ayı enflasyonu rakamlarının açıklanması ve İstanbul seçimleri var. Ve herkes biliyor ki kurlardaki bu ani gerileme geçici.

Umarız kalıcı olur diyoruz ama geçen Eylül ayından buyan 5.2’lerde tutulan dolar Nisan ayı ile birlikte hareketlenmiş ve 6.5 liraya kadar çıkmıştı.

BÜYÜME EKSİDE DENGELENDİ

Dolar/lira ilişkisinde takdir vatandaşın ama bakınız büyüme rakamlarına. Ekonomimiz yerinde sayarak büyüme bir önceki yılın son çeyreğinde olduğu gibi yine eksi yüzde 2.6 olarak gerçekleşti, adeta bu rakamlarda dengelendi.

Son altı ayı hesaplarsak ekonomik daralma yüzde 2.6’nin üzerine bir bu kadar ekleyerek daha da kötüleşmiş hem de yerel seçimlerin yapıldığı dönemde.

Demek seçim harcamalarına rağmen liranın sert değer kaybı, finansal koşullardaki sıkılaşma ve iç talepteki yavaşlama ekonomiyi derinden sarsmış.

Sektörel bazda, tarımın katma değeri yüzde 2,5 artarken, sanayi yüzde 4,3, inşaat yüzde 10,9, hizmet yüzde 4 oranlarında azaldı. Bu durumda vatandaşın harcamaları da yüzde 4.7 oranında gerilemiş.

Bu durumda en bile döviz kurları gerilemeye devam ediyorsa ve “ne olacak bu memleketin hali” diye tepki göstermiyorsa ucuz dolara hücumu nasıl açıklayacağız?

Bu nedenle dolar daha fazla düşmesin, ekonomiye bir faydası olmaz, sadece hesapları kabartır diyoruz.

Büyümede nasıl toparlanırız, faiz, kredi, enflasyon kurlar denklemini nasıl sağlıklı oluştururuz da düze çıkarız, en azından son altı ayının kayıplarını nasıl telafi ederiz diye düşünüyorsanız tüm ekonomik politikaların, hedeflerin yeniden gözden geçirilmesinde fayda var.