Gerede ilçesi Demircisopran köyünde yaşayan Alzheimer hastası Mustafa Aslan, 5 Aralık'ta öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra dönmedi. Aslan, akşam da eve dönmeyince, yakınları jandarmayı arayıp ihbarda bulundu. Gerede Jandarma Komutanlığı, AFAD, Bolu Acil Arama Kurtarma ve Köroğlu Arama Kurtarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, arama çalışması başlattı. 13 gün boyunca süren aramalar sonucunda, Karacadağ köyü mevkisinde, Aslan'ın dere yatağında cansız bedeni bulundu. Aslan’ın, hipotermi nedeniyle öldüğü belirtildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, Aslan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA Ajansı