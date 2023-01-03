ALZHEİMER HASTALARINA SANATLA TERAPİ DESTEĞİ

- Reklam -

Türkiye Alzheimer Derneği Marmara Şubesi, Alzheimer hastalarının sosyal hayata katılmaları, zihinsel aktivitelerini artırmaları ve tedavilerine katkı sağlaması amacıyla “Sanat Atölyeleri” projesini hayata geçirdi.

Marmara Şubesinin Alzheimer hastaları için Fransız Lape Hastanesinde hayata geçirdiği proje, hastalar ve yakınları için tedaviye destekte yeni bir adım oldu. Hastaların günün sonunda mutlu ayrılmalarını sağlayan sanat atölyelerinde hastalar sanatla terapi görüyor.

Atölyede sanatın iyileştirici gücü yöntem olarak kullanılıyor. Atölyede zihinsel aktiviteler de kullanılarak, bilimsel temelli sanat terapileri uygulanıyor. Hastalar sanat atölyesinde resim ve seramik yaparak sosyalleşme imkanı buluyor.

Sanat atölyesindeki aktiviteler, Alzheimer’da en çok gerileyen şey olan zihinsel işleve dokunmayı sağlıyor. Hastalar gün sonunda atölyeden, hem duygusal hem de zihinsel olarak bir aktiviteyle çıkmış oluyor.

Hasta yakınlarının atölyelerin desteğiyle yükleri bir nebze de olsa azalırken, hastalarıyla daha rahat ilişki kurabiliyorlar.

Türkiye Alzheimer Derneği Marmara Şubesi Başkanı Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdede, AA muhabirine, Alzheimer hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını, bu çerçevede ücretsiz olarak “Sanat Atölyeleri”ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Alzheimer ve demans hastalarının fonksiyonelliklerini yavaş yavaş kaybettiğini, bununla birlikte rol kaybı olduğunu biraz daha içe çekilme, evden daha az dışarı çıkma ve daha az sosyalleşme görüldüğünü aktaran Tatlıdede, şöyle konuştu:

“Hastalarımızı hem sosyalleştirelim hem de sanatın iyi gelen gücünü kullanalım diye bu sanat temelli atölyeleri başlattık. Sanat aslında beynimizde, limbik sistem dediğimiz daha içte yer alan hem duygularımızın hem hafızamızın bulunduğu yere çok hızlı dokunan, aktive eden bir uğraş. Sanat terapilerinin Alzheimer hastaları için çok olumlu etkileri var. Unutkanlık bazında daha hafif olsa da davranışsal anlamda önemli etkileri var. Hastanın öz saygısını artırıyor, kaygılarını azaltıyor, huzurlu ve etrafla ilgili daha aktif olmalarını sağlıyor. Bu davranışsal pozitif durum tabii ki hasta yakınlarına da yansıyor. Çünkü mutlu hasta evde hasta yakını için de çok ciddi bir fark yaratıyor.”

Sanat terapilerinin merkez şubelerinde yapılmaya başlanan bir uygulama olduğunu anlatan Tatlıdede, Marmara Şubesi olarak bu uygulamaları biraz genişletmek istediklerini söyledi.

Proje kapsamında sanat terapisinin yanında müzik terapi deneyimleme atölyesini de planladıklarını ifade eden Tatlıdede, bunun yanında hastaları için “Aktif kal, egzersiz yaparken hatırla” adlı fiziksel egzersiz ve eş zamanlı bilişsel egzersizleri birleştirdikleri bir başka programları daha olduğunu anlattı.

Hasta yakınlarını da unutmayarak “Mindfulness Atölyesi”ni planladıklarını dile getiren Tatlıdede, hasta yakınları için yine aylık hasta yakını destek programı uyguladıklarını belirtti.

“Kendini yalnız hisseden hastalarda alzheimer görülme riski artıyor”

Demansın halk dilinde bunama anlamına geldiğini, Alzheimer’ın da bunamanın en sık görülen tipi olduğunu anlatan Tatlıdede, Türkiye’de yaklaşık 700-800 bin Alzheimer hastası bulunduğunu aktardı.

Alzheimer’dan korunmak için sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli olduğuna işaret eden Tatlıdede, özellikle paketlenmiş gıdaların Alzheimer riskini artırdığına dikkati çekti.

Sosyalleşmenin de çok önemli bir etken olduğunu ifade eden Tatlıdede, şunları söyledi:

“Eskiden çok bilinmiyordu ama artık yalnızlık için yeni sigara deniyor. Bu da çok önemli bir risk faktörü. Kendini yalnız hisseden hastalarda Alzheimer görülme riski artıyor. Duymamızı, görmemizi korumamız onun dışında başımızı travmalardan korumamız, tansiyonumuz, şekerimiz, diyabetimiz varsa bunları uygun şekilde tedavi ettirmemiz ve beynimizi aktif tutmamız, örneğin yeni bir dil öğrenmek önem teşkil ediyor. Spor yapmak çok çok önemli. Çünkü beyin hücrelerinin dallanmasına ve bağlantılarının artmasına çok olumlu etkisi var.”

Alzheimer tedavisindeki yeni gelişmelere de değinen Tatlıdede, “Beyinde amiloid birikimini temizleyen bir molekül aducanumab, FDA onayı aldı. Yalnız bu şartlı bir FDA onayı. Yani tam onay için yeterli data yok. Gelen datanın da pozitif olması durumunda FDA onayı devam edecek, yoksa geri alınma ihtimali var. Yani o yüzden şu anda biz de biraz gözlem aşamasındayız.” dedi.

“Sanatın iyileştirici gücü yüzyıllardır kullanılan bir yöntem”

Türkiye Alzheimer Derneği Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nöropsikolog Dr. Pınar Uysal Cantürk de sanatın iyileştirici gücünün yüzyıllardır kullanılan bir yöntem olduğunu söyledi.

Bu atölyelerde Alzheimer hastalarıyla sanatın birçok farklı unsurunu kullandıklarını belirten Cantük, bunun bazen seramik, bazen resim çizmek, bazen de müzik olduğunu dile getirdi.

Cantürk, “Sanatla terapinin şöyle bir gücü var. Hastalar buraya gelerek bir sosyalleşme ortamı yaşıyorlar. Bu demans hastalarımızın duygu durumuna iyi geliyor. Ama biz burada yaptığımız sanat atölyesini daha çok nöropsikolojik temelli zihinsel aktivitelerle birleştirerek vermeye çalışıyoruz.” dedi.