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7 Mayıs 2019
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60’lı yaşlarda ortaya çıktığını söyleyerek, “Bu hastalık erken teşhis ediliyor ve bu sayede bulgular kontrol altına alınabiliyor” dedi.
60’lı yaşlarda ortaya çıktığını söyleyerek, “Bu hastalık erken teşhis ediliyor ve bu sayede bulgular kontrol altına alınabiliyor” dedi.
Sağlık Haberleri

Alzheimer erken teşhis edilebilir

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Nöroloji Uzmanı Dr. Aydan Tandoğan Sarp, Alzheimer hastalığında belirtilerin 60’lı yaşlarda ortaya çıktığını söyleyerek, “Bu hastalık erken teşhis ediliyor ve bu sayede bulgular kontrol altına alınabiliyor” dedi.

Unutkanlık ve beyin fonksiyonlarının yitirilmesiyle başlayan Alzheimer hastalığının beynin belli bölgelerinde, bilinmeyen nedenlerle birtakım proteinlerin biriktiğini bununda beyindeki haberleşmeyi sağlayan sinir hücrelerinin hasar görmesine yol açtığını söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Gör. Aydan Tandoğan, “Alzheimer erken teşhis edilebilir. Böylece bulgular da kontrol altına alınıyor” diye konuştu.

Hastalığın genellikle unutkanlıkla ortaya çıktığını ve 60’lı yaşlarda kendini göstermeye başladığını ifade eden Dr. Tandoğan, bu hastalıkla birlikte yakın zamana ait bilgileri hatırlama ya da yeni bilgiler öğrenme güçlüğü görülebileceğini ayrıca konuşma bozukluğu, kişileri tanıyamama ya da yolunu kaybetme gibi başka zihinsel sorunların da ortaya çıkacağını kaydetti.

Alzheimer hastalarında tabloya çoğu kez davranış ve kişilik bozukluklarının da eşlik ettiğini söyleyen Dr. Tandoğan, “Özellikle hastalık ilerledikçe birçok hastada saldırganlık, huzursuzluk, hayaller görme, uyku bozuklukları ruhsal problemler ortaya çıkabiliyor. Beyin omurilik sıvısından alınan örnekle (BOS) Alzheimer hastalığının erken teşhisinde kullanılan amiloid beta peptitlerin beyin omurilik sıvısındaki yüzeylerine bakılarak erken teşhis edilebilir. Colombia Üniversitesi’nin yapmış olduğu araştırmada tanımlanan yöntem invazif bir işlem olması nedeniyle tanısal olarak başvurulması gereken en son yöntem olmalıdır” diye açıklamada bulundu.

“AKDENİZ DİYETİYLE BESLENMEK RİSKİ AZALTIYOR”

“Alzheimer hastalığı henüz tanımlayamadığımız genetik faktörlerin de etkili olduğu bir hastalıktır” diyen Dr. Tandoğan, “Damarlarımıza iyi bakmak beyin sağlığımız için çok önemli. Alzheimer hastalarında ne kadar çok işlev ve buna bağlı aktiviteler yaparsak bellekle ilgili fonksiyonlar daha uzun süreli olur.

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