Altunizade Metrobüs Durağı’nda yoğunluk

Bakan değişimi, partili Merkez Bankası Başkanı ataması ve politika faizinin arttırılmasının ardından kurlarda ani ve beklenmedik bir düşüş gözlemlenmişti. Dolar ve euro nerede ise 1 lira civarında değer kaybetmiş, 8 lira 54 kuruşu gören dolar kuru 7 lira 50 kuruş seviyelerine, 10 lira 20 kuruş seviyesini gören euro 8 lira 87 kuruş seviyesine kadar düşmüştü.