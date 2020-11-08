Altun: Şuşa’nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA) -Başakşehir'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir minibüste fazladan 8 yolcu olduğu belirlendi. "Ben almadım onlar bindi" diyerek kendisini savunan sürücüye ceza kesildi. Başakşehir...