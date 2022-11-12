Altuğ Akınsel’in “Dengi Dengine” şarkısının lansmanı 23 Kasım’da!

- Reklam -

Besteci ve söz yazarı Altuğ Akınsel’in yeni single çalışması “Dengi Dengine” müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İstedikleri müzik platformunu seçerek listelerine ekleyen 30 kişi, 23 Kasım tarihindeki lansman konserine de katılma fırsatını yakalayacak.

Pop rock, akustik ve caz’ı harmanlayan şarkılarıyla müzik dünyasında hızlı bir yükseliş yakalayan Altuğ Akınsel’in “Dengi Dengine” isimli şarkısı dinleyicileriyle buluşacağı günü bekliyor. Akınsel’in sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait olan yeni çalışması, 23 Kasım Çarşamba günü saat 20.30’da The Wall Saloon’da gerçekleşecek lansman konserinde müzikseverlerle buluşurken; şarkı çok yakında tüm platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Yeni Şarkıların Seslendirileceği Lansmana Davetiye Fırsatı!

“Dengi Dengine” şarkısını, ön sipariş sayfası olan onerpm.link/732631360010 üzerinden istedikleri müzik platformunu seçerek listelerine ekleyen 30 kişi, düzenlenecek lansman konserine de katılma fırsatını yakalayacak. Altuğ Akınsel, bu yıl yayınlayacağı yeni şarkılarını da ilk kez bu lansman konserinde seslendirecek.

Aşkta Dengini Bulma Sürecini Anlatıyor

“Saman Alevi”, “Bir Kadın Sevdim” ve “Sen Gidince” gibi şarkılarıyla müzik dünyasına zirvede bir giriş yapan Akınsel, müzik kariyerinde ilerlemeye single çalışmasıyla devam ediyor. İlk albümü “Değişmişiz”in üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından müzik tutkunlarının karşısına özel bir konseptle çıkan Akınsel, bu kez “Dengi Dengine” şarkısıyla kışa damgasını vurmaya hazırlanıyor. Altuğ Akınsel’in Hit Entertainment Group etiketiyle yayınlanan “Dengi Dengine” şarkısı, kadın-erkek ilişkilerini ele alırken; oyunun kurallarını değiştiren aşk karşısındaki dengini bulma sürecini anlatıyor.

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Altuğ Akınsel piyanist kimliğiyle de bugüne kadar birçok projeye imza attı. Tiyatro ve film müziği gibi birçok farklı projede de yer alan ve dünyanın en önemli sahnelerinin de içinde bulunduğu 30’dan fazla salonda konser veren Akınsel, tüm Türkiye’yi kapsayacak bir performansla müziğini her kitleyle paylaşmayı hedefliyor. Akınsel’e albüm ve konserlerinde; davulda Erdem Şenol, bas gitarda Ertunç Şenel ve gitarda Alper Düzgün eşlik ediyor.

Altuğ Akınsel ile ilgili detaylı bilgi için www.altugakinsel.com adresi ve sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.