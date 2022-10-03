Altınpark’ta Dondurma ve Tatlı Festivaline yoğun ilgi

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Ankara Altınpark’ta bulunan Fuar ve Kongre Merkezi içerisinde Dondurma ve Tatlı Festivali vatandaşları ağırladı.

HAZAL ERGEN/ANKARA

Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde Expo Center bünyesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen dondurma ve sütlü, şerbetli tatlıların sunulduğu festival ziyaretçi akınına uğruyor.

Farklı Yörelerden Tatlar Sunuyor

Yöresel lezzetlerin standları kurularak halkın seçimi doğrultusunda satış yapılıyor, ikramlarda bulunuluyor. Yarışma düzenleniyor, farklı kültürlerden türküler dinleniyor. Türlü dondurmaların yanı sıra karadut şerbeti, rengarenk sütlü, şerbetli tatlılar gözler önüne seriliyor. Öte yandan kuruyemiş, Maraş, Trabzon, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Ankara lezzetleri ziyaretçilere tadımlık olarak da ikram edilebiliyor. Çeşitli baklava türleri, gofretler, lokumlar, standlarda müşterisini bekliyor. Hamsiköy sütlacı, tulumba, kadayıf kaplı kızarmış dondurma, künefe, kömbe, kabak tatlısı, kahve çeşitleri, su, çay, soda da yer alıyor.

Tatlının İçinde Acı da Tadılıyor

Şekerli gıdaların yanında farklı bir lezzet olan acılı dondurma da Ankaralılarla buluşuyor. Açılış gününde, Acılı Dondurma Yeme Yarışması gerçekleştirildi. Farklı ilçelerden katılımcılar, farklı illerden satıcılar, memnuniyetlerini belirtti. Şef İbrahim Keskin ile Laz Böreği Şovu, Künefe Hazırlama, Kızmış Dondurma Şovu, Şef Levent Kaynak’la Balıkesir Kaymaklısı Şovu, Sütlaç, Künefe Yeme Yarışması gibi birçok keyifli etkinlik düzenleniyor. Türlü baharatlar, tahin pekmez, reçel satışı, profiterol, şekerler, hediyelik şoklu dondurma, waffle bulunuyor. İsteyen dışarıdaki masalarda, isteyen içeride oturarak lezzetleri tadıyor.

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