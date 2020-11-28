Altınözü’de, tarlada gömülü 3,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Altınözü ilçesinde, jandarma ekipleri 1’inci derece yasak bölgede toprağa gömülü halde satışa hazır 3 kilo 368 gram esrar ele geçirdi.
Altınözü Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıpaşa Mahallesi’ndeki 1’inci derece kara askeri yasak bölgesinde bulunan tarlada toprağa gömülü uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu tarla içinde yapılan arama sonucunda toprağın üzerinde görünür vaziyette 19 plaka halinde satışa hazır 3 kilo 368 gr esrar maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen tarla sahibi R.A. gözaltına alındı. R.A. Altınözü Cumhuriyet Savcılığında alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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