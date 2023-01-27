Altınordu’nun rakibi Boluspor

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İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1’inci Lig’de geçen hafta deplasmanda Sakaryaspor’a 2-1 yenilerek düşme hattından kurtulma fırsatını değerlendiremeyen Altınordu yarın evinde Dyorex Boluspor’la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak 22’nci hafta mücadelesinde Alper Akarsu düdük çalacak. Müsabakanın bilet fiyatları VIP tribün 200, numaralı 50, misafir 40, kadın ve çocuklar için de 10 TL olarak belirlendi.

Ligde 16 puanla 16’ncı sırada yer alan İzmir temsilcisi, 33 puanla Play-Off yarışı veren 8’inci basamaktaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Seyircisi önünde son olarak Gençlerbirliği’ni dize getiren Altınordu, iç sahada 2’de 2 yapmayı hedefliyor. İlk yarıda Bolu’da oynanan maç 1-1 beraberlikle sona ermişti. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ahmet Dereli ile Yusuf Can forma giyemeyecek. Kürşad ve Ahmet İlhan’ın durumları maç saatinde netleşecek.

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