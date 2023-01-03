Altınordu’nun nazar boncuğu Hasan

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Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) – Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu’da sezon başında tranfer edilen 3 oyuncudan sadece Hasan Hüseyin Acar kadroda kalabildi. İzmir ekibinin Akhisarspor’dan transfer ettiği forvet Bertuğ Bayar ile Trabzonspor’dan kiralanan kanat oyuncusu Safa Kınalı, ilk yarı bitmeden kulüpten ayrıldı. Bertuğ, 2’nci Lig ekibi Nazilli Belediyespor’a imza atarken, Safa ise 1’inci Lig temsilcisi Boluspor’la sözleşme imzaladı.

Ankaragücü’den transfer edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin ise teknik ekibin gözüne girdi. İlk yarıda 9 karşılaşmada görev yapan deneyimli futbolcu, ikinci devrede kırmızı-lacivertli ekibin kümede kalması için mücadele etmeyi sürdürecek. Teknik direktör Gökhan Ünal’ın göreve geldiği ilk yarının son haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ilk 11’de şans bulan Hasan, 78 dakika oyunda kaldı.

(FOTOĞRAFLI)