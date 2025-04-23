2. Lig Beyaz Grup'ta bu hafta lider Sarıyer'i ağırlayacak olan Altınordu'da gözler takımın en skorer ismi Hüseyin Bulut’a çevrildi. Sol kanatta görev yapan 26 yaşındaki gurbetçi oyuncu, geçen hafta deplasmanda 2-2 biten İskenderunspor maçında attığı golle sezon toplamını 13’e çıkardı. Santrfor bölgesinde oynamamasına rağmen takımın en fazla skor üreten ismi olmayı başaran Hüseyin, kritik mücadelede İzmir temsilcisinin en büyük gol silahı olacak.

Skorer Kimliğiyle Öne Çıkıyor

Hüseyin Bulut’un bu sezon kaydettiği 13 golün dağılımı da dikkat çekici: 4 kafa, 8 ayak ve 1 penaltı golüyle rakip fileleri sarsan deneyimli futbolcu, çok yönlü hücum katkısıyla öne çıkıyor. Teknik heyet, Hüseyin'in hem gol yollarındaki etkinliği hem de oyun kurulumundaki rolü sayesinde Sarıyer karşısında skor üretme şanslarının yüksek olduğunu belirtti.

Taraftarın Umudu, Rakibin Korkulu Rüyası

Altınordu taraftarları, bu sezon birçok maçta kritik goller atan Hüseyin’in Sarıyer karşısında da fark yaratmasını bekliyor. Özellikle savunma hattında zaman zaman açıklar veren Sarıyer karşısında Hüseyin’in sürati ve bitiriciliği, İzmir ekibine 3 puanı getirebilir.

Play-Off’a Moralli Giriş Hedefi

Play-Off biletini şimdiden cebine koyan Altınordu, lider Sarıyer karşısında alacağı galibiyetle hem moral bulmak hem de rakiplerine güçlü bir mesaj vermek istiyor. Hüseyin Bulut’un performansı bu anlamda belirleyici olacak.