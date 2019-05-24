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24 Mayıs 2019
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Altınordu U15 Takımı, 2019 Dünya Kupası’na hazırlanan Avustralya Kadın A Milli Futbol Takımı ile Antalya’da karşı karşıya gelecek.
Spor Gündemi ve Haberleri

Altınordulu gençlerin rakibi kadın futbolcular

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Altınordu U15 Takımı, 2019 Dünya Kupası’na hazırlanan Avustralya Kadın A Milli Futbol Takımı ile Antalya’da karşı karşıya gelecek. 

Elit U15 Ligi’ni ve final grubunu başarıyla geçip Beşiktaş ile Türkiye Şampiyonası finalinde karşılaşacak Altınordu U15 Takımı, Antalya’da ilgi çekici maçlardan birini oynayacak. Kırmızı-lacivertli gençler, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesinde Antalya’da 12 günlük kampa giren Avustralya Kadın Milli Futbol Takımı ile rakip olacak. Gloria Otel’in sahasındaki maç, yarın saat 16.00’da başlayacak. Avustralya Kadın Milli Takımı’nın katılacağı 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ise 7 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek.

Altınordu U15 Takımı, 9 takımın yer aldığı Elit U15 Ligi’nde A Grubu’nda yer aldı. Kırmızı-lacivertli gençler, 24 maçlık seriyi 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile geçerek Türkiye Şampiyonası vizesini elde etti. Altınordu, Antalya’daki Türkiye Şampiyonası’nda Gençlerbirliği’ni 3-1, MKE Ankaragücü’nü 5-0 yenip, son maçta Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak 7 puanla finalde Beşiktaş’ın rakibi oldu. Grup elemelerini başarıyla geride bırakan Avustralya Kadın Milli Futbol Takımı ise 7 Haziran’da başlayacak Dünya Kupası’nda grupta İtalya, Brezilya ve Jamaika ile kozlarını paylaşacak. 

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