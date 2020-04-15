TFF 1’inci Lig kulüplerinden Altınordu’da futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren 65 yaş üstü camia büyüklerini ve taraftarları unutmadı.

Altınordu Yönetimi, İzmir ekibini iç saha ve deplasmanlarda yalnız bırakmayan cefakar taraftarların listesini oluşturup, futbolcuların 12’nci adama telefonla ulaşmalarını sağladı. Kırmızı-lacivertli takımın oyuncuları, yaklaşık 1 aydır sokağa çıkmaları yasak olan Altınordu sevdalısı büyüklerini arayarak hal hatır sordu. Altınordulu Berkay Samancı, kulübün eski başkanlarından İlyas Gönen’e telefon açıp, bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Gönen, bu konuşma sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

Takım kaptanı Sinan Osmanoğlu, kalp yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören taraftar Hayri Çalışkan’a moral verdi. Kaptan Sinan, Altınordu maçlarını kaçırmayan Mustafa Kürşat’a da “Sizler bizim için çok önemlisiniz, kendinize dikkat edin” mesajı verdi. Kırmızı-lacivertli takımdan Kerim Alıcı, sağlığını sorup sohbet ettiği Emin Gördes’in yüzünü güldürdü. Okan Derici ise doğum gününde Erol Kılınçarslan’a sürpriz yaptı. Futbolcuları taraftarlarla kaynaştırmayı sürdürme kararı Altınordu yönetimi ayrıca isimleri tespit edilen tüm 65 yaş üstü taraftarlara, “Zor zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde tüm camiamızdan biraz daha sabır ve evde kalmalarını bekliyoruz. Her şey geride kalınca yine buluşacağız. Evdeyiz, güçlüyüz” mesajı yolladı.