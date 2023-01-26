Altınordu’da tek hedef galibiyet

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İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1’inci Lig’de cumartesi günü evinde Boluspor’la karşılaşacak Altınordu’da futbolcular galibiyetten emin. Kırmızı-lacivertli takımın tecrübeli futbolcularından Rıdvan Koçak, hafta başından beri Boluspor maçına iyi hazırlandıklarını ifade ederek, “Takım içinde çok güzel bir havamız var. Geçtiğimiz hafta Sakaryaspor deplasmanında çok iyi bir futbol ortaya koymamıza rağmen mağlup olduk. O maçı bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Boluspor maçından mutlak galibiyet bekliyoruz” diye konuştu.

Takımın bir başka tecrübeli oyuncusu Erdi Dikmen de, “Sakarya deplasmanında çok iyi oynadık. Bir çok pozisyona girmemize rağmen istediğimiz golü atamayarak sahadan mağlubiyetle ayrıldık. Boluspor’u sahamızda yenerek o maçın telafisini yapmak istiyoruz. Takımımıza yeni katılan arkadaşlarımız hemen adapte oldu. Takım içinde çok güzel bir arkadaşlık ortamı var” dedi.

FELSEFE KARDEŞLİĞİ TURNUVASI

Öte yandan Altınordu Futbol Kulübü tarafından düzenlenen 9’uncu Altınordu Felsefe Kardeşliği Turnuvası, Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Üç gün devam eden turnuva, tam bir şenlik havası içinde yapıldı. Turnuvanın açılış ve kapanışına katılan Başkan Seyit Mehmet Özkan, turnuvada dereceye giren minik sporculara ödüllerini takdim etti.

Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, “Bu toprakların, 85 milyon nüfusun 30-35 milyon cıvıl cıvıl gençleri var. Bu gençlere yeterince imkan sağlamak, gençlerin sadece sahalarda değil, sanatta da sanayide de ticarette de turizmde de her türlü bilgi işlemde, yazılımda, savunma sanayinde, her şeyde gençlerimizin önünü açmak, biz yetişkinlere kalıyor. Bu anlamda da işte biz felsefe kardeşliği ile bunu söylüyoruz. Biz bu toprakların çocuklarıyız, birbirimize destek olmamız lazım” mesajı verdi.

Başkan Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye tüketen değil, futbolcu üreten, hatta ve hatta Avrupa’ya aynen Hırvatistan gibi Sırplar gibi futbolcu ihraç eden, sürdürülebilir başarılar elde eden bir spor ülkesi olacak. Bu anlamda bugün çocuklarla beraberdik. Çok mutluyduk. Onlar zaten içi dışı bir çocuklar. Onlarla gerçekten birlikte olmak bize de büyük bir enerji ve keyif veriyor. Böyle bir üç gün geçirdik.”

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