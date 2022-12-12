Altınordu’da tehlike çanları

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Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1’inci Lig’de son olarak evinde Bodrumspor’a 2-0 yenilen Altınordu üst üste 7’nci mağlubiyetini alarak düşme hattına demir attı. Ligde 3’te 3 yaptıktan sonra art arda Yeni Malatyaspor, Eyüpspor (D), Altay, Adanaspor (D), Manisa FK, Bandırmaspor ve Bodrumspor’a boyun eğen İzmir ekibi, ilk yarının bitimine 2 hafta kala kabustan uyanamadı. Oynadığı 16 maçta 10 yenilgi, 3 beraberlik, 3 galibiyetle 12 puan toplayan kırmızı-lacivertliler, 14 gol atıp, kalesinde 29 gol gördü. Altınordu geçen sezon da 7 maç üst üste kaybetmesine rağmen son haftalarda topladığı puanlarla lige tutunmayı başarmıştı.

Kötü giden bir süreç yaşadıklarını dile getiren teknik direktör Ufuk Kahraman, 4 net pozisyon bulup değerlendiremediklerini ve bireysel hatadan yedikleri gollerle mağlup olduklarını söyledi. Genç teknik adam, “Kötü giden bir süreç var ve bu hikayeyi değiştirmek için her şeyi yapıyoruz, çabalıyoruz. Özellikle ön bölgede eksikliklerimiz var maalesef. Bu iki haftayı iyi geçirip, ikinci devreye iyi hazırlanmak istiyoruz. Erzurum ve Rize maçlarına iyi hazırlanıp önümüze bakmak zorundayız” dedi.

Son 2 maçta gol atamayan Altınordu son 7 haftada 15 gol yerken, sadece 3 kez gol sevinci yaşadı.

“SATIN ALMA, SAHİPLEN” MESAJI

Altınordu Futbol Kulübü, Altınordu Futbol Akademisi’nde (ALFA) futbol eğitimi alan sporculara hayvan sevgisi aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kuşadası Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. U13 takımı, rehabilitasyon merkezini gezerek hayvanları sevdi ve buradaki süreç hakkında detaylı bilgi edindi. U13 oyuncusu Güray Gündoğan “Satın alma, sahiplen” mesajı vererek, “Buradaki köpekleri gördük, ziyaret ettik. Köpekleri satın almayalım, sahiplenelim. Ayrıca benim de 2 yaşında bir köpeğim var. Uygun ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için bakamayacağımız köpekleri satın almayalım” dedi.

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(FOTOĞRAFLI)