Altınordu’da Emre gidiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu’da genç orta saha oyuncusu Emre Oymak’la yollar ayrılıyor. Sarakköy ve Kızılcabölükspor altyapısında oynadıktan sonra kırmızı-lacivertli kulüpte 2020 yılında profesyonel olan 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kiralık olarak görev aldığı Niğde Anadolu FK’da sergilediği performans sonrası sezon başında Altınordu A takımına dahil edilmişti.

Bu sezon 1’inci Lig’de 5 maçta toplam 95 dakika şans bulan Emre, kupada ise 2 karşılaşmada 87 dakika oynadı. Altınordu’nun bonservisini vererek gönderme kararı aldığı genç futbolcunun 2’nci Lig’de mücadele eden Vanspor’la anlaşma sağladığı öğrenildi. İzmir temsilcisinde ilk yarı bitmeden Safa Kınalı ve Bertuğ Bayar’la yollar ayrılmıştı. Emre ile birlikte takımdan giden oyuncu sayısı 3’e yükseldi.

YUSUF CAN AMELİYAT OLDU

ALTINORDU’nun genç stoperlerinden Yusuf Can Esendemir, yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat masasına yattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “A Takım futbolcularımızdan Yusuf Can Esendemir, menisküs yırtığı ve kasık fıtığı ameliyatı olmuştur. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sahalara dönmesini temenni ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Altınordu altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon 10 lig maçında görev aldı.

