Altınordu’da Cüneyt Yis sürprizi

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Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1’inci Lig düşme hattında yer alan Altınordu, bugün teknik direktör Ufuk Kahraman’la birlikte görevinin sona erdiğini açıkladığı Antrenör Cüneyt Yis konusunda geri adım attı. Kulüpten yapılan yeni açıklamada Cüneyt Yis’le yolların ayrıldığı şeklindeki ibare kaldırılırken, genç çalıştırıcının teknik direktörlük görevine getirilmesi gündeme geldi.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın kulüp dışından bir teknik adamla anlaşmayı düşünmediği ifade edilirken, kulübün felsefesini ve sistemini yakından tanıyan Cüneyt Yis’in yeni teknik direktör olarak takımın başına getirilmesi bekleniyor. 2013 yılından bu yana Altınordu’da çalışan 46 yaşındaki Yis, altyapı deneyiminin ardından A takımda yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

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(FOTOĞRAFLI)