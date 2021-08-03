Altınordu’da Anıl korkuttu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) –

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu’nun yeni transferlerinden Anıl Arıcıoğlu’nun özel maçta talihsizlik yaşadığı öğrenildi. Muğla’da pazar günü Fethiyespor’la oynanan ve 1-1 sona eren hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna giren genç futbolcunun aldığı darbe sonucu kaşına 4 dikiş atıldığı belirtildi.

Sol kanatta görev alan 21 yaşındaki oyuncunun antrenmanlara çıkmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı ifade edildi. Kırmızı-lacivertliler, Anıl’ı transfer etmek için geçen sezon hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK’ya kiralık gönderdiği stoper Şahan ve orta saha oyuncusu Berkin’i Fethiyespor’a vermişti.

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