Altınordu’da 4 genç A takımda

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İZMİR, (DHA)- Spor Toto 1’inci Lig’de ikinci yarıda kümede kalma mücadelesi verecek Altınordu, öz kaynak sisteminden yetişen 4 genç oyuncusunu A takıma aldı. Devre arası hazırlıklarını Antalya’da kamp yaparak sürdüren kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Gökhan Ünal’ın raporuyla U19 takımında forma giyen Furkan Yöntem, Mustafa Kocabaş, Mustafa Karaman ve Hasan Berat Kayalı kamp kadrosuna dahil edildi.

İzmir ekibinde 17 yaşındaki ön libero Furkan Yöntem, 2 kupa maçının yanı sıra ligde ilk yarıda oynanan Bandırmaspor ve Bodrumspor müsabakalarında şans bulmuştu. 18 yaşındaki sol bek Mustafa Kocabaş ve 17 yaşındaki stoper Hasan Berat Kayalı kupada 2 kez görev yaptı. Sezon başında Galatasaray altyapısından transfer edilen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Karaman ise sadece U19 Elit Ligi’nde oynadı.

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