Altınordu zorlu sınavda Eroğlu’na rakip

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İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1’inci Lig’de geçen hafta deplasmanda Tuzlaspor’u 1-0 mağlup ederek ilk zaferini elde eden Altınordu, yarın evinde ligin iddialı ekiplerinden, kulüpte bu sezona kadar 10 yıl teknik direktörlük yapan Hüseyin Eroğlu’nun çalıştırdığı Yılport Samsunspor’la kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Tarık Güldal yönetecek. Maçın biletleri VIP tribün 200, numaralı 50, misafir 40, kadın ve çocuklar için 10 TL olarak belirlendi. İzmir ekibinde 2 maçlık kırmızı kart cezası sona eren Kürşad görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, geçen sezonun son haftasına kadar kırmızı-lacivertli kulüpte 10 yıl boyunca yardımcılığını üstlendiği Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Ahmet İlhan, Safa ve Şeref’in iyileşmesiyle takımdaki dişlilerin işlediğini dile getiren Ufuk Kahraman, “Biz bir aileyiz. Herkese ihtiyacımız var. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Ligde Altınordu 6 puanla düşme hattında, Samsunspor 13 puanla 5’inci sırada yer alıyor.

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