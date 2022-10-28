Altınordu – Yeni Malatyaspor: 0-3

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Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Murat Şener, Anıl Usta

ALTINORDU: Ali Emre – Rıdvan (Dk. 58 Furkan) (Dk. 79 Yusuf Yalçın), Rahmi, Erdi, Ali Dere, Kubilay, Kürşad (Dk. 46 Şeref), Metehan, Ahmet İlhan, Safa (Dk. 70 Muzaffer), Bertuğ (Dk. 70 Gökberk)

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed – Arda (Dk. 81 Cengizhan), Barış (Dk. 88 Erşan), Burak, Awuku, Buğra (Dk. 88 Hüseyin), Ogün, Malle, Nshimirimana (Dk. 46 Mert Miraç), Doğukan, Haqi Osman (Dk. 77 Yiğit)

GOLLER: Dk. 48 Doğukan, Dk. 66 Haqi Osman, Dk. 74 Buğra (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Doğukan, Yiğit, Hüseyin (Yeni Malatyaspor)

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Spor Toto 1’inci Lig’de 11’inci haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor deplasmanda Altınordu’yu ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 48’inci dakikada Doğukan, 66’ncı dakikada Haqi Osman, 74’üncü dakikada Buğra attı. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Altınordu 12 puanda kalırken, Yeni Malatyaspor 9 puana ulaştı.

7’nci dakikada Yeni Malatyasporlu Doğukan’ın ara pasında sağdan ceza sahasına giren Malle’nin yerden şutunda kaleci Ali Emre gole izin vermedi.

17’nci dakikada Altınordu atağında Ali Dere soldan kesti, arka direkteki Ahmet İlhan’ın gelişine vole vuruşunda top çataldan döndü.

32’nci dakikada ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Sağdan ceza sahasına giren Bertuğ’un kale önüne bıraktığı topa Kürşad vurdu, açıyı kapatan kaleci Abdulsamed mutlak golü önledi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

48’inci dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Barış’ın kendi yarı sahasından defansın arkasına gönderdiği uzun pasında topla buluşan Doğukan ceza sahasına girerek düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

66’ncı dakikada Altınordulu Kubilay’ın kısa düşen geri pasında araya giren Haqi Osman, kaleci Ali Emre’den sıyrılıp meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2.

74’üncü dakikada Malatya ekibi farkı 3’e çıkardı. Uzak mesafeden Buğra’nın şutundan yerden seken top kaleci Ali Emre’nin de hatasıyla ağlara gitti: 0-3.

Maç bu skorla sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)