Altınordu galibiyete odaklandı

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İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1’inci Lig’de üst üste 6 mağlubiyetle düşme hattından kurtulamayan Altınordu, bu hafta zincir kırmak istiyor. Teknik direktör Ufuk Kahraman, art arda puan kayıplarıyla sarsılan futbolcularını pazar günü zirve yarışındaki Bodrumspor’la oynanacak maça motive etmeye çalışıyor. Bu karşılaşmanın ardından alt sıralardaki rakiplerinden Erzurumspor’a konuk olacak Altınordu, mutlaka galip gelerek önemli deplasman öncesi moral tazelemeyi hedefliyor.

ALMANYA’DA KRAL ALTINORDU’DAN ÇIKTI

Koronavirüs pandemisi döneminde ara verdiği uluslararası organizasyonlara yeniden katılmaya başlayan Altınordu, Almanya’daki MTU Hallen Cup’ta genç futbolcusu Adem Ali Barkın’la büyük gurur yaşadı. Dünyanın 15 yaş kategorisindeki en büyük salon turnuvaları arasında gösterilen Almanya’daki organizasyonda Altınordu U15 takımı, Barcelona, Bayern Münih, Eintracht Frankfurt gibi takımlarla karşılaşırken, Adem Ali, 8 maçta 14 golle turnuvanın gol kralı oldu.

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