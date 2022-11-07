Altınordu düşüşe geçti

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Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) – Spor Toto 1’inci Lig’den evinde aldığı 3-0’lık Yeni Malatyspor mağlubiyetinin ardından dün deplasmanda lider Eyüpspor’a 2-1 yenilerek üst üste 2 maçını kaybeden Altınordu, Play-Off hedefinden uzaklaşıp tehlikeli bölgeye yaklaştı. İlk galibiyetini 7’nci haftada deplasmanda Tuzlaspor’u 1-0 yenerek aldıktan sonra Samsunspor ve Denizlispor (D) galibiyetleriyle 3 maçlık seri yakalayan kırmızı-lacivertliler, son 2 randevudan eli boş ayrıldı.

Ligde 12 puanda kalan İzmir ekibinin Play-Off hattıyla arasındaki puan farkı son 2 haftada aldığı yenilgilerle 2’den 6’ya yükselirken, düşme potasıyla arasındaki puan farkı ise 4’ten 2’ye düştü. Altınordu bu periyotta 3 basamak gerileyerek ateş hattının 1 basamak üzerine 15’inci sıraya yerleşti. Bu haftada derbide Altay ile kozlarını paylaşacak kırmızı-lacivertli takımda sağ bek Rıdvan sarı kart cezalısı durumuna düştü. Kaçırdığı penaltıyı takip edip kafayla gole çeviren kaptan Ahmet İlhan ise 8 gole ulaştı.

AHMET İLHAN’IN GOLÜ BABASINA

Altınordu’nun tecrübeli sağ kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek, henüz çok küçükken kaybettiği babasının ölüm yıl dönümünde anlamlı bir gol attı. Bu sezon takımın skor yükünü yine sırtlayan Ahmet İlhan, 89’uncu dakikada skoru 2-1’e getirdiği golün ardından formasının altında yer alan babası Bülent Özek’in vefat tarihini göstererek duygulandırdı. Sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan deneyimli oyuncu, “Tam 31 yıl önce bugün 3 yaşındaydım babamı kaybettiğimde. Hep ona layık bir evlat olarak yetiştirdi annem beni. Yetiştirdim kendimi. Çok küçükken, ‘Futbolcu olacak bu çocuk’ dermiş benim için. Rabbim futbolculuğu nasip etti. Biliyorum babam gurur duyuyor benimle. Vefat gününün 31’inci sene-i devriyesinde attığım bu golü O’na armağan ediyorum. Mekanın cennet olsun Babam” ifadelerine yer verdi.

KAHRAMAN: DEMORALİZE OLDUK

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, ligde genç oyuncularla bir felsefe oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi. Eyüpspor’un güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten Kahraman, “Eyüp deplasmanı zor olacağını biliyorduk, planlarımızı ona göre yaptık. İlk yarı çok fazla etkili olamadık. İkinci yarı önde baskı yapmaya çalıştık. Yediğimiz bir duran top ve kaybedilen top sonrası yediğimiz gol demoralize etti. Sakatlıklar ön taraftaki direncimizi düşürdü. Bu mağlubiyeti Altay maçında telafi etmek istiyoruz” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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