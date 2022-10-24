Altınordu Başkanı Özkan’dan Altay ve Bursaspor için açık mektup

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İZMİR, (DHA) – Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, futbolun önemli isimlerine açık mektup göndererek, Türk futbolunun köklü kulüpleri Altay ve Bursaspor’un içinde bulunduğu durumlara dikkat çekti. Başkan Özkan, kulübün resmi sitesinden Futbolun Don Kişot’u imzasıyla Şenes Erzik, Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve Mahmut Özgener’e seslendi. “Şenes Erzik, FIFA ve UEFA’da yıllarını en üst pozisyonlarda geçirmiş duayen futbol adamı büyüğümüz, Mehmet Büyükekşi TFF Başkanımız, Servet Yardımcı UEFA Yönetim Kurulu Üyemiz, Mahmut Özgener yüzde 100 Altaylı ve TFF eski başkanımız” diyerek 4 isme seslenen Seyit Mehmet Özkan, FIFA’nın bu kulüplere koyduğu transfer yasaklarının sadece profesyonel düzeyde olması, öz kaynak sisteminde geçerli olmaması gerektiğini vurguladı.

Altay U14 ile Altınordu U14 takımının oynadığı maçı izlerken siyah-beyazlıların transfer yasağının alt yaş grupları için de geçerli olduğunu öğrendiğini belirten Altınordu Başkanı Özkan, “Altay’ın yabancı futbolculara borcu nedeniyle kapalı olan transfer tahtası, amatör futbolcular için de geçerliymiş. Altay şu anda 12, 13, 14, 15, 16, 17 yaşlarda amatör lisans çıkaramıyormuş. Bu topraklarda yaşarken FIFA’nın bu kararını anlamak zor tabii. Borcu yapan profesyonel şube olduğuna göre, A takıma transfer yasağı tamam da çocuklara ceza niye? Yetişkinler kötü yönettiler diye 12, 13, 14 yaşındaki bir çocuğun Altay forması giymesine engel olmak niye? Bu kararları biz yetişkinler alıyoruz. Korumamız gereken ilk varlığımız çocuklarımız değil mi? Çocuklarımıza hiçbir şekilde anlatamayacağımız, çocuklara da amatör lisans çıkarılmaması, bu cezanın dışında tutulamaz mı?” yorumu yaptı.

“ORDİNARYÜS KONUMUNDASINIZ”

Altınordu Başkanı Mehmet Özkan şöyle devam etti: “Hepinizin hem iş hem de spor yaşamınız başarılarla dolu. Hepiniz sadece futbolda değil, kendi iş konularınızda da ombudsman ve ordinaryüs konumundasınız. Ne mutlu size. Toplum içinde yeriniz çok saygın, bir insan için en onur verici bir durum. Hepinizin ortak noktası ise futbol. Hepiniz birbirinizi gayet iyi tanıyorsunuz, tanışıyorsunuz. FIFA’nın, UEFA’nın, TFF’nin birinci görevi futbolu dünya çapında yaygınlaştırmak, tabana yaymak değil mi? Futbol sevgili ülkemizde henüz sadece oynanıyor, ithale dayalı bir sistemde yönetiliyor, henüz sistemli üretime geçilmedi. Tamam, kabul ediyorum, imkanlarımız kısıtlı. Önceliklerimiz farklı. Bir gün sıra futbola da gelecek. Artık 50 yaşımda değil 67 yaşımdayım, bunların hepsini kabulleniyorum, hepsini hazmediyorum, hepsini tolere edebiliyorum.”

“ALTAY VE BURSASPOR’UN ERİYİP GİTMESİNE GÖNLÜM RAZI DEĞİL”

Amatör lisans çıkarmamayı anlayamadığını aktaran Özkan, “Ama Altay gibi, Bursaspor gibi iki çınarın gözümüzün önünde eriyip gitmesine gönlüm hiç razı değil. Ne yapmışlar? Şampiyonluğa oynamışlar, şampiyon olmuşlar, en üst lige çıkınca yabancı futbolcularla euro bazında 2-3 yıllık sözleşmeler yapmışlar. İşler iyi gitmemiş, küme düşmüşler, yabancı futbolculara ödenemeyen paralar yüzünden FIFA transfer tahtalarını kapatmış. UEFA da kendisine gelen talimatı TFF’ye bildirmiş. Tamam bu borçlar ödeninceye kadar profesyonel futbolcu transferi kapalı olsun, kulüpler A takımları nezdinde cezalarını çeksinler. Cezalarını çeksinler de, profesyonel şubeleri cezalarını çeksinler. Amatör lisans çıkarmamak ne iştir, bu topraklarda anlamak ve anlatmak zor. Bu cezanın kapsamında Altay’ın, Bursaspor’un 12, 13, 14, 15 yaşındaki bir çocuğa lisans çıkaramamasının ne manası var? Türk Futbolu’nun iki tane kalın damarını kesmekle eşdeğer. Vallahi billahi içim acıyor. Hadi toplayalım çocukları bir araya, biz de karşılarına geçelim, anlatalım bu zorunluluğu bu toprakların çocuklarına. Hiçbirimiz anlatamayız” şeklinde konuştu.

“TRANSFER YASAĞI SADECE PROFESYONELLER İÇİN OLSUN”

“Altay 108 yıllık büyük bir çınar” diyen Seyit Mehmet Özkan, Altay ve Bursaspor’un transfer yasaklarının sadece üst yapıyı kapsaması gerektiğini söyledi. Özkan, çağrısını, “Altay, Türk futboluna başta Mustafa Denizli olmak üzere yüzlerce ünlü futbolcu yetiştirmiştir ve yetiştirmeye devam etmektedir. Bursaspor, Anadolu’nun sporcu yatağı çoğunluğu Balkan göçmeni nüfustan oluşmuş atletik yapılı, dayanıklı gençlerin memleketi. Bursaspor da aynen Altay gibi Türk futboluna başta Sedat Özden (Sedat 3) olmak üzere yüzlerce ünlü futbolcu yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir. Gelin hep birlikte gidelim Zürih’e. Oturalım sayın Infantino’nun karşısına, bizim ülkemize has hoş görülebilir bir mazeret sunalım. Ülkemize bir defalığına bir sarı kart göstersinler. Transfer yasağı, sadece profesyoneller için geçerli olsun, futbolun tabana yayılmasına mani olacak bir sebebe dayanak olmasın. Ben ciddi ciddi üzülüyorum Şenes Ağabey. Ben gerçekten cumartesi günü çok sıkıldım Mehmet Bey Başkanım, yanımda keşke siz de olsaydınız Servet Bey dostum, Hele ki siz Mahmut Bey kardeşim, Altay’ın varlığı için siz bu işe soyunun, siz bu işi “İŞ” edinin. Lütfen” şeklinde tamamladı.

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