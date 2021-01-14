Altınok’tan uzaktan eğitime tablet desteği

TABLETLER ÖĞRENCİLERE TESLİM EDİLECEK
Keçiören Kalaba Lisesi’ne ziyarette bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, okul müdürü Metin Aksoy ile bir araya geldi. Altınok, öğrencilerin uzaktan eğitimde kullanmaları için belediye tarafından temin edilen tabletleri Aksoy’a teslim etti. Okulda bulunan öğrencilerle sohbet ederek onlara dezenfektan ve kolonya da dağıtan Altınok, uzaktan eğitim faaliyetlerinin daha verimli yürütülebilmesi için birçok koldan öğrencilere destek vermeye devam ettiklerini belirtti.
“UZAKTAN EĞİTİME BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEĞİZ”
Keçiören Belediyesinin, pandemi döneminde ailelerin de desteğiyle uzaktan eğitim faaliyetlerini verimli olarak sürdürdüğüne de dikkati çeken Altınok, “Her şeyin temelinde eğitim var. Eğitim konusunda sorunlarını çözemeyen milletler muvaffak olamazlar. Biz de kaliteli bir eğitim için gençlerimize hizmet veren kurs merkezlerimizin faaliyetlerini devam ettirmek için koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitim sitemine geçtik. Öğrenci ve velilerimizin desteğiyle, kurs merkezimizde görev yapan öğretmenlerimizin gayretiyle bu süreci bir süre daha bu şekilde götüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
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