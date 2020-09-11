Altınok’tan üniversite öğrencilerine karşılıksız burs müjdesi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok üniversite öğrencilerine burs müjdesi verdi. Altınok, “Üniversitede okuyan ve ülkemizin geleciğini inşa edecek olan gençlerimize belediyemizin imkânları dâhilinde karşılıksız burs veriyoruz. Eğitim seferberliğimizi büyüterek devletimize, milletimize ve insanımıza hayırlı işler yapacak olan gençlerimiz için nefer olacağız. Emek veren, alın teri döken tüm öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum” dedi.

KYK İLE İŞBİRLİĞİ

Keçiören Belediye Meclisinde alınan kararla üniversitede eğitim gören öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) aracılığıyla aylık karşılıksız burs desteği sağlanacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, burs verilecek olan öğrencilerin titizlikle incelendiğini ve adaletli bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu belirtirken, her geçen yıl daha fazla öğrenciye burs vermek için ise büyük bir gayret gösterildiğini dile getirdi.

LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNE BURS VERİLECEK

Altınok, 2020-2021 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine verilecek olan burs desteğine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Aileleri Keçiören’de ikamet eden lisans ve ön lisans öğrencilerimize aylık olarak vereceğimiz burs için başvurularımız 30 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek. Belediyemizin web sitesi üzerinden online burs başvurusu yapan öğrencilerimizin ihtiyaç sahibi olup olmadıklarını KYK ile işbirliği yaparak belirliyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizin kimlik bilgilerini KYK’ya göndererek ekonomik durumlarını sorgulatıyoruz. Böylece Keçiören’de ikamet etme ve örgün eğitim görme şartı aradığımız ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs imkânı sağlıyoruz.”​