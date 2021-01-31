Altınok: Karla mücadele için 24 saat teyakkuzdayız

Karla mücadele kapsamında Keçiören Belediyesi ekiplerinin 24 saat esasına göre teyakkuzda olduğunu belirten Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Karla mücadele için tüm ekip ve ekipmanlarımız hazır olarak bekliyor. Şehrimizdeki yaya ulaşımında ve araç trafiğinde herhangi bir sıkıntı yaşamamak için kar küreme ve tuzlama ekibimiz teyakkuz halindedir, vatandaşlarımız müsterih olsunlar.” dedi.



EKİPLER KOORDİNELİ ÇALIŞACAK

Keçiören Belediyesi, özellikle ilçenin yüksek noktalarında hakim olması beklenen kar yağışına karşı tüm ekip ve ekipmanlarıyla hazır olarak bekliyor. İlçede vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kar küreme, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarında görev yapacak olan personeller belirlenen cadde ve sokaklara yönlendirilerek koordine ediliyor.

“GEREKİRSE SABAHA KADAR ÇALIŞACAĞIZ”

Kar yağışının yoğun seyretmesi durumunda kar küreme ve tuzlama çalışmalarının eş zamanlı olarak sabaha kadar devam edeceğini söyleyen Başkan Turgut Altınok, “150 personel, 10 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 Loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracımız ile vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlçemizin her noktasına müdahale ederek küreme ve tuzlama işlemlerimizi yollarımız ve kaldırımlarımız açılana kadar devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.