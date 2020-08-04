Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye’de olmayan, dünyada da çok az olan meydan projemizi hizmete açtık. Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı; ses, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı, çocuklarımızın gönüllerince eğlenmesi için ıslanma havuzunun bulunduğu dünya meydanları arasında yer alacak eşsiz bir eserdir. Bu eserle dünyanın en güzel ve en büyük meydanını Keçiören’e, Ankara’ya ve ülkemize kazandırdık” dedi.

ISLANMA HAVUZU ÇOCUKLARIN EĞLENCE NOKTASI OLDU

Keçiören Belediyesi, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projesini tamamlayarak vatandaşın hizmetine açtı. Su, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı meydanda çocuklar için ıslanma havuzu bulunurken, havuzun etrafında yer alan yüzlerce gül ise ziyaretçilere rengârenk bir ziyafet sunuyor.

“KEÇİÖREN’E VİZYON KATACAK”

Başkan Turgut Altınok, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı’nın iç donanımı ve dışarıdan görünümü bakımından dünyada bulunan ünlü meydanlarla yarışacak nitelikte olduğunu belirtirken, turistik açıdan da Keçiören’e vizyon katacağını kaydetti. Altınok, “Meydan projemizi tamamladık. Burası kısa sürede vatandaşlarımızın dinlenmek ve eğlenmek için en önemli uğrak noktası haline geldi. Meydanımız, estetik görünüşü ve büyüklüğü itibariyle de ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizi kendisine hayran bırakıyor” ifadelerini kullandı.

SU VE IŞIKLA GÖRSEL ŞÖLEN

Meydan projesine ilişkin teknik bilgiler de veren Altınok, şunları aktardı:

“Müzik, ışık ve ses gösterisinin yapıldığı meydanımızda yer alan havuzda toplam 54 adet dalgıç pompası yer alıyor. Bunlardan 28`i platformda bulunan kuru havuzda, 26’sı ise alt kısımdaki havuzumuzda bulunuyor. Havuzun üzerinde de 30 metre uzunluğunda bir yürüyüş yolumuz yer alıyor. Bu yürüyüş yolunda, vatandaşların altında yürüyebileceği 8 adet su atış sistemi bulunuyor. Müzikli dans oyunlarının da yapıldığı havuzumuza sabitlediğimiz 115 adet kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) renklerdeki aydınlatma sistemimiz ise suyun görsel şölenine renk katıyor.”​