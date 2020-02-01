Sosyal medya hesaplarına gelen mesajları tek tek inceleyen ve sorunların çözümü için ilgili birim müdürlüklerine talimat veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “1994’te göreve geldiğimizde belediyecilik konusunda ilkleri gerçekleştirdik.

Ben Keçiören çocuğuyum, Keçiören’in hizmetkârıyım. Vatandaşımızın taleplerine anında cevap vermek için her bir sosyal medya hesabımızı verimli şekilde kullanıyoruz” dedi.

ÖZEL VE GENEL TALEPLER İLGİLİ BİRİME İLETİLİYOR

Göreve geldiği ilk günden itibaren vatandaştan gelen talep ve beklentileri süratle karşılamak için şikâyet ve talep ağı kurulması noktasında düğmeye basan Başkan Altınok, şahsi ve belediyeye ait sosyal medya hesaplarından gelen mesajları da tek tek inceliyor. Vatandaşın özel ve genel taleplerinin karşılanması için birim müdürlüklerine talimat veren Başkan Altınok, ilgili vatandaşa da söz konusu talebi konusunda geri dönüş yapıyor.

Sosyal medya hesapları Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden gelen talepler doğrultusunda ilçenin birçok noktasında çalışma başlattıklarını söyleyen Başkan Altınok, “Dilekçeyle talep ve beklentileri bildirme devri yavaş yavaş kapanıyor. Vatandaşlarımız şikâyet ve taleplerini artık elektronik ortamdan, sosyal medya hesapları üzerinden veya telefonla arayarak bizlere iletiyor. Bu durum belediyemizin sorunları tespit etmesi ve vatandaşlarımızın bize hızlı bir şekilde ulaşabilmesi konusunda da kolaylık sağlıyor” dedi.

“HİZMETLER YAPMAYA, ESERLER BIRAKMAYA GELDİK”

Başkan Altınok, Keçiörenlilerin öncelikli taleplerini belirlemek için her gün farklı bir mahallenin nabzını tuttuklarını da belirterek şunları kaydetti:

“Geçmişte olduğu gibi bugün de hizmetler yapmaya, eserler bırakmaya geldik. Bizim için esas olan vatandaşlarımızın beklentileri ve talepleridir. Bu anlamda vatandaşlarımızın şahsıma ve belediyemize rahatça ulaşabilmeleri için bir yandan sokaklarda gezerek bir yandan da iletişim araçlarını verimli kullanarak ulaşılabilir olmayı sürdürüyoruz. Hizmet kalitemizi artıracak her türlü teknik ve teknolojik gelişmeyi belediyemiz iç hizmetlerinde hayata geçiriyoruz. Şikâyet ve talep ağı kurulması için verdiğim talimat neticesinde oluşturduğumuz sistemle birlikte sosyal medya hesaplarımızdan gelen taleplere de ivedilikle yanıt veriyoruz.”

TALEPLER KONUSUNDA İLGİLİ VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLİYOR

Keçiörenli vatandaşlar; Belediyenin resmi Facebook, Twitter ve Instagram hesapları ve Başkan Altınok’un kişisel Facebook, Twitter ve Instagram hesapları, ‘www.kecioren.bel.tr’den Başkana Mesaj Gönder seçeneği, Keçiören Belediyesi Çağrı merkezi, CİMER, Ankara Valiliği Bilgi Edindirme Başvuruları, Keçiören Kaymakamlığı Başvuruları, ABB Mavi Masa Başvuruları, e-mail ve WhatsApp başvuru yöntemleriyle Keçiören Belediyesine istek ve talepte bulanabiliyor. Buraya iletilen talepler Başkan Turgut Altınok’un da içerisinde bulunduğu ağa yönlendirilerek Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın Müdürlüğü, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından anlık olarak takip ediliyor. Taleplerin yerine getirilmesi için başlatılan çalışmalar tamamlandığında ise talep sahibi vatandaşa konuyla ilgili bilgi veriliyor.