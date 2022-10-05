Altınok: Keçiören değerleri yaşatıyor

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Türk Kültürü konulu sempozyum, fotoğraf sergisiyle Ankara Keçiören’de bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde başladı. Etkinliğin, 3 gün süreceği belirtildi. Merkezi Asya’dan Avrupa’ya uzanan kültür, görsellerle tanıtıldı.

Keçiören Belediyesi ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü işbirliğinde Türksoy ve Türk Dil Kurumu’nun katkılarıyla Uluslararası Türk Kültürü adlı fotoğraf sergili sempozyum, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde başladı. Organizasyona, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok gibi birçok isim katılım gösterdi. Birbirinden özgün, kültürel görseller dikkat çekti.

‘ENGİN VE DERİN BİR MEDENİYET’

Türksoy’un ‘Türk Kültür Başkentleri’ adlı Fotoğraf Sergisi açılışı gerçekleştirildi. Etkinliğe, Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Ahmet Bican Ercilasun, Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Abdullayev, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı katıldı. Hizmetlerinden dolayı Altınok’a TÜRKSOY tarafından madalya verilirken Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü ise onurluk sundu. Açılış merasimi ve saygı duruşu ardından Asya’dan Avrupa’ya uzanan Türk kültürü hakkında Altınok, şöyle konuştu: “ Tarihimize, kültürümüze, varlığımıza ve geleceğimize yapmış olduğu desteklerinden dolayı Değerli Hocamız Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Devletlerin kültürleri, gelenekleri, örf ve adetleri vardır. Zengin, engin ve derin bir milletin, medeniyetin ve tarihin evladı olmaktan şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz. Değerli hocalarımız, sempozyumda kültürümüzü, bizi biz yapan değerlerimizi 3 gün boyunca anlatacak, yürek sözlerini çatacak, değerli fikirlerini dile getirecekler. Sempozyuma katkıda veren, uzaktan, yakından gelen tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz.”

‘KEÇİÖREN DEĞERLERİ YAŞATIYOR’

Türk kültürünün zenginliği hakkında farkındalığın önemine vurgu yapan ve kültürü yaşatmak için nefer olacaklarını belirten Altınok: “Değerlerini ve benliklerini yitiren, kültürlerini kaybeden toplumlar, yok olmaya mahkumdur. Tarih bunun örnekleri ile doludur. Ne kadar zengin tarih, kültür ve medeniyete sahip olduğumuzun bazen farkında olamıyoruz. Bunun farkında olanlar elbette var. Sibirya’dan Altaylara, Avrupa’ya, Ortadoğu’ya, Tanrı Dağları’na varıncaya dek derin medeniyetimiz var. Bir dönem tarihi ve kültürü unutulmuş bir Türkistan yani Turan coğrafyamız vardı. 90’lardan sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasıyla yeni bir düzen kuruldu. Kardeşlerimizin özgürlüğüne kavuşturulması ile beraber kaybolmaya yüz tutan veya kaybettirilmek istenen kültürümüz de yeniden ortaya çıktı. Keçiören de kültürün bir minyatürüdür. Tarihimizi, sanatımızı, bizi biz yapan geçmişten günümüze tüm değerlerimizi yaşatan bir ilçedir” açıklamalarını yaptı.

BİLİMİN IŞIĞINDA KÜLTÜR TANITIMI

Yerli ve yabancı Türk kültürü üzerine çalışmalar yapan 135 bilim insanının da katılacağı sen podyumun ilk gününde Estergon Kalesi’nde gala yemeği düzenleneceği belirtildi. Yemek esnasında Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, Orta Asya’dan Balkanlar’a Türk Müziği tınıları sunacağı açıklandı.

Sempozyumun 2. gününün Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nde devam edeceği, 3’üncü günde ise tekrar Yunus Emre Kültür Merkezi’nde bulunulacağı bildirildi.