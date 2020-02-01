Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda belediye ile kardeşlik bağı kurduklarını belirterek, “Keçiören Belediyesi olarak gerek hizmet noktasında gerekse gönül köprüsü kurma noktasında Adana Karaisalı Belediyesiyle kardeş belediye protokolü imzaladık. Kardeşliğimiz devletimize ve milletimize hayırlar getirsin” dedi.

“DOSTLUĞA VE TECRÜBE PAYLAŞIMINA KAPIMIZ AÇIK”

Keçiören Belediyesi olarak yurt içinde 74, yurt dışında da 50 belediye ile kardeş olduklarını belirten Başkan Turgut Altınok, “Bölgeler arası dostluğa ve tecrübe paylaşımına her daim kapımız açık. Adana Karaisalı Belediye Başkanı Sayın Saadettin Aslan’ı belediyemizde ağırlayarak iki ilçe arasında kardeşlik protokolü imzaladık. Karaisalı ilçesi ile kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde karşılıklı olarak projelerimizi, tecrübelerimizi ve birikimlerimizi paylaşacağız. İnşallah kendilerini Karaisalı’da ziyaret ederek misafir olacağız. Karaisalıları ve idarecilerimizi Keçiören’de misafir edeceğiz. Keçiören ve Karaisalı için hayırlara, hayırlı hizmetlere vesile olsun.

SAADETTİN ASLAN: TECRÜBELERDEN FAYDALANACAĞIZ

Adana Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan da Karaisalı’nın tarihi, turistik yerleri ve kültürü ile ilgili bilgiler verirken, kardeş olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Aslan, “Belediyecilikte çığır açmış olan Sayın Turgut Altınok’un tecrübeleri ve birikimleri bizim için oldukça değerli. Ankara ve Adana arasında kurulan bu kardeşlik köprüsü ile proje alışverişinde bulunacak, istişare içinde olacağız, hayırlı olsun” diye konuştu.