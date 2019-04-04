Altınok dönemi yeniden başladı

AK Parti Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u görev devir teslim töreninde izledim. 3 dönem yani 15 yıl Keçiören’e büyük hizmetler yapan Başkan Altınok’u bu yeni dönemde sanki ilk kez seçilmiş gibi heyecan ve azimli gördüm.

“Kavganın, küskünlüğün olmadığı, adı gönül belediyeciliği olan, gönüller yapan, gönüller kuran bir seçim dönemi yaşadık. Allah nasip ederse hızla sokaklarda olacağız. Bizim makamımız sokaklar olacaktır. Sokaklarda vatandaşlarımızla el ele gönül gönüle olacağız” diyen Altınok zaten 15 yıllık ilk görev sürecinde de bu ilke ile görev yapmıştı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yüzde 63,65’lik rekor bir oyla Keçiören Belediye Başkanı seçilen Altınok, belediye meclis üyeleriyle birlikte mazbatasını aldıktan sonra vatandaşlarla birlikte yürüyerek belediye önüne geldi.

Altınok burada kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap etti.

“Siyasette önemli olan geride bıraktığınız eserlerdir. Makamlar gelip geçicidir. Devletimizin bekası için çalışmalarımızı azimle sürdüreceğiz. Seçim sonuçları hem ülkemize hem Ankara’mıza hem de Keçiören’imize hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra vakit hizmet vakti. Bize inanarak bize bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ‘devletimizin bekası her şeyin üzerindedir’ diyen MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye, bizlere destek veren teşkilatımıza, sandıkta bize vekâlet veren, oy veren ve vermeyen bütün Keçiören’e, başka partileri oy verip de gönlü bizlerle olan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Kavganın, küskünlüğün olmadığı, adı gönül belediyeciliği olan, gönüller yapan, gönüller kuran bir seçim dönemi yaşadık. Allah nasip ederse hızla sokaklarda olacağız. Bizim makamımız sokaklar olacaktır. Sokaklarda vatandaşlarımızla el ele gönül gönüle olacağız.”

“MAKAMLAR GELİP GEÇİCİDİR”

Makamların gelip geçici olduğunu vurgulayan Turgut Altınok, “Gök kubbede hoş bir seda bırakırsak, gönüller inşa edebilirsek, bir garip vatandaşımızın derdine derman olabilirsek geride bırakacağımız en büyük makamda bu en büyük rütbe de budur. Biz hizmete talip olduk. Bu makamlar vebal makamıdır. Bir kuruşunda bile vebal vardır. Her kuruşunuz hizmet olarak geri dönecektir. Keçiören Türkiye’nin parlayan yıldızıydı, yine Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak. Ayrıca kimse kraldan çok kralcı olmasın. Ortada bir kral yok, hizmetler var. Herkesin hakkı ve hukuku bizim üzerimizdedir. Çalışan herkes Keçiören Belediyesi’nin personelidir” dedi.

Coşkulu kalabalık ve tezahüratlar eşliğinde Keçiören Belediyesi Başkanlık makamına çıkan Altınok’u burada eski Başkan Mustafa Ak karşıladı.



Devir teslim töreninde Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, Ak Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Alparslan Doğan da hazır bulundu.