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10 Nisan 2019
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Keçiören Belediyesi, Karargahtepe Mahallesi Karum Sokak’ta 2 bin metrekarelik alanda ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması başlatmak için, alan içerisinde bulunan 3 katlı bir metruk binanın yıkımı gerçekleştirdi.
Keçiören Belediyesi, Karargahtepe Mahallesi Karum Sokak’ta 2 bin metrekarelik alanda ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması başlatmak için, alan içerisinde bulunan 3 katlı bir metruk binanın yıkımı gerçekleştirdi.
Yerel Haberler

ALTINOK: Daha yeşil bir ilçe siluetiyle Türkiye’ye örnek olacağız

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Keçiören Belediyesi, Karargahtepe Mahallesi Karum Sokak’ta 2 bin metrekarelik alanda ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması başlatmak için, alan içerisinde bulunan 3 katlı bir metruk binanın yıkımı gerçekleştirdi.

Şehirleşme oranının hızla arttığı Keçiören’de vatandaşların yeşil alan talebini karşılamak için ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarına hız kazandırdıklarını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’e yakışır peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarıyla, görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılarak daha düzenli ve daha yeşil bir ilçe siluetiyle Türkiye’ye örnek olacağız” dedi.

2 BİN METREKARELİK ALAN AĞAÇLANDIRILACAK

Seçim vaatlerini sıralarken, “2 bin 600 sokağa ağaç dikilecek, Keçiören yeşillikler cenneti olacak. Balkonundan yeşil görmeyen vatandaşımız kalmayacak” diyen Başkan Altınok, Karargahtepe Mahallesi Karum Sokak’ta 2 bin metrekarelik alanın daha estetik bir görünüme kavuşması için çevre düzenleme, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarının talimatını verdi. Bu kapsamda çalışmalarına hız kazandıran Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karum Sokak’ta 3 katlı metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARIYLA, GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

Keçiören’de görüntü kirliliğini ortadan kaldırılarak daha düzenli ve daha yeşil bir Keçiören görüntüsü ortaya koyacaklarını ifade eden Başkan Altınok, “Keçiören’de, işe yaramayan, mahallelerimizin estetiğini bozan metruk yapıları yıkmaya başladık. Bu alanlarda kent estetiğini öne çıkarılarak ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yapacağız.  Amacımız ilçemizin her yerinde modern kent anlayışını hayata geçirmektir. Keçiören’de vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği ve yeşil alanlara rahat ulaşabileceği imkânları seferber etmektir. Keçiören’e yakışır peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarıyla, görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılarak daha düzenli ve daha yeşil bir ilçe siluetiyle Türkiye’ye örnek olacağız” ifadelerini kullandı.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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