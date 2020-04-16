Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Koronavirüsle mücadele kapsamında öz kaynaklarımızla üretmeye başladığımız maskelerimizi kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra vatandaşlarımıza da ulaştırmak için cadde ve sokaklarımızda dağıtım yapmayı sürdürüyoruz.

Şimdiye kadar 100 bin adet maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Çeşitli kurum ve kuruluşlarımızın da maske talebini üretimimiz ölçüsünde karşılamaya devam ediyoruz” dedi.

İKİ HAFTADA BÜYÜK BAŞARI

Keçiören Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla toplu alanlarda takılması zorunlu hale getirilen hijyen maskelerinin vatandaşlara temin edilmesi için maske üretimini hızla sürdürüyor. Maskeleri ilçenin birçok noktasında vatandaşlara ulaştıran Keçiören Belediyesi, ilk etapta üretilmesi ve dağıtılması hedeflenen 150 bin maskenin 100 binini iki haftalık sürede vatandaşlara ulaştırarak büyük bir başarıya imza attı.

ÜRETİMLER SALGIN BİTENE KADAR DEVAM EDECEK

Başkan Turgut Altınok da maske ve dezenfektan üretim kapasitesini artırarak ilk etapta hedefledikleri 150 bin adet maske ve 100 bin şişe dezenfektan dağıtımında önemli yol katettiklerini vurgulayarak, salgın bitene kadar bu üretimlerin devam edeceğini söyledi. Altınok, “Koronavirüs salgınıyla eş zamanlı olarak yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarımız neticesinde, öz kaynaklarımız ile bilim heyetimizin danışmanlığında üretmeye başladığımız maske ve dezenfektanlarımızı Keçiörenli hemşehrilerimize dağıtıyoruz” dedi.

“KORONAVİRÜSLE MÜCADELEYE SONUNA KADAR DESTEK VERECEĞİZ”

Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinde kurulan atölyelerde Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğretmenleri tarafından maske üretiminin 7 gün 24 saat devam ettiğini de vurgulayan Altınok şöyle konuştu:

“Ülkemizde ilk Covid-19 vakasının görüldüğü ilk günden itibaren salgınla mücadelemizi isabetli adımlarla sürdürüyoruz. Maske ve dezenfektan üretimi konusunda elimizi taşın altına koymamız gerektiğini düşünerek bir bilim heyeti oluşturduk. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya ABD Başkanı Prof. Dr. Emel Emregül ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya ABD hocalarından Prof. Dr. Kaan Cebesoy Emregül’ün danışmanlığında çalışan ekiplerimiz 1’inci sınıf el dezenfektanı üretimine başladı. Devletimizin ve hükümetimizin insan sağlığını ön planda tutan bir salgın politikası izlemesi beraberinde dünyaya örnek olan bir sağlık sistemimizin olduğunu da ortaya koymuş oldu. Biz de Keçiören Belediyesi olarak devletimizin ve hükümetimizin koronavirüsle mücadelede ortaya koyacağı her türlü çalışmaya sonuna kadar destek vereceğiz.”​