Ankara’da 100 yıl öncesinin köy yaşamını yeniden canlandıran Altınköy Açık Hava Müzesi’nde bu yıl 9’uncusu düzenlenen Geleneksel Hasat Festivali, renkli anlarla başladı. Üç gün sürecek olan etkinliğin açılışını Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki gerçekleştirdi. Festivalin ilk gününde köy meydanı nostaljik sahnelere ev sahipliği yaparken, Ankaralı vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti.

Festivalin açılışında Başkan Tiryaki’ye; AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Geleneksel köy ritüellerinin yaşatıldığı festival, aynı zamanda toplumsal hafızaya güçlü bir katkı sundu.

Hasatın İzinde: Buğdaydan Ekmek Serüveni

Etkinlikler, Başkan Tiryaki’nin at üzerinde köy meydanına gelişiyle başladı. Ardından, tırpanlarını bileyen Başkan ve beraberindekiler buğday tarlasına yürüyerek geleneksel biçme işlemini gerçekleştirdi. Biçilen buğdaylar, harman yerine taşındı. Burada düven süren ve patozla buğday ayıklayan Başkan Tiryaki, daha sonra öğütme işlemi için buğdayları su değirmenine götürdü. Değirmende una dönüşen buğdaydan, taş fırında ekmek yapıldı. Başkan Tiryaki, fırının başına geçerek pişirdiği ekmekleri ziyaretçilere ikram etti.

Vatandaşlar, buğdayın ekmeğe dönüşüm sürecini adım adım takip ederken, çocuklar için bu süreç unutulmaz bir deneyim haline geldi. İlk kez bu kadar yakından bir hasat sürecine tanıklık eden minik ziyaretçilerin heyecanı görülmeye değerdi.

Geleneksel Yaşam Kültürü Canlandırıldı

Festival kapsamında yalnızca hasat değil, geçmişin günlük yaşam pratikleri de canlandırıldı. Köy çamaşırhanesinde düzenlenen geleneksel çamaşır yıkama etkinliği, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Kazanlarda kaynatılan sularla yıkanan kilimler, tokaçlarla dövülerek temizlendi. Günün sonunda köy meydanında kazanlarda kaynatılan aşureler ikram edildi.

“Altınköy’de Gelenek Yaşıyor”

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, festivalin artık köklü bir gelenek haline geldiğini vurgulayarak, “Altınköy Açık Hava Müzemizde 9’uncu kez bu güzel buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Anadolu köy hayatının unutulmaya yüz tutmuş ritüellerini burada yaşatıyor ve gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Gelenek ile geleceği bir araya getiriyoruz” dedi.