Goldman Sachs Emtia Yöneticisi Jeff Curie Corona virüsün piyasalar üzerindeki etkisini değerlendirdi ve altının virüse karşı da bağışıklığı olduğunu söyledi.

Goldman küresel emtia araştırmalarının başındaki isim, “Mevcut ortamla ilgili pek çok şey belirsiz olsa da, belirsiz olmayan bir şey var: O da altın, altın insanlar ve ekonomilerimizin aksine virüse karşı bağışık sahibidir” dedi.

Altın “Son çare para birimidir” diyen Curie, “Sonuç olarak altın, Japon yeni veya İsviçre frangı gibi diğer güvenli liman varlıklarına göre virüse karşı daha iyi performans göstermiştir” diye ekledi.

Bloomberg HT’ye altın fiyatlarındaki hareketi de değerlendiren Curie, Corona virüsün sebep olduğu salgının altın fiyatlarını desteklediğini, bunun yanı sıra gelişen ve gelişmiş ülke merkez bankalarının da çok fazla altın talebi olduğunu belirterek, altın fiyatlarında 1800 dolara doğru yükseliş olabileceğini de iddia etmektedir.

Ünlü fon yöneticisi Jeffrey Gundlach da “Altın şu anda sahip olunacak en iyi şey ve yeni zirvelere yöneldi.” dedi.

Gundlach, dikkatli olunmasını; finans ve ulaşım sektörlerinden kaçınılması gerektiğinide söylemektedir.

Gundlach, CNBC’ye röportajda “Sadece iki hafta içinde gelecek toplantıda faizi bir 50 baz puan daha indireceklerini düşünüyorum.” dedi.

Salgının ABD’de yayılması ve ekonomiye büyük çaplı bir zarar vermesi endişeleri piyasaları epeyce sert vurdu. S&P 500 Endeksi geçen 10 günde yüzde 9 düşmüştü. Şirketler finansalları ve satışlarıyla ilgili uyarılarda bulunuyor. ABD 10 yıllıklarının faizi rekor seviyelere gerilemiş durumda.

Dallas Fed başkanı Robert Kaplan, corona virüsün ABD’de yayılma hızının önemli bir faktör olacağını ve politika yapıcıların bu ay gerçekleştireceği toplantıda diğer bir faiz indirimine ihtiyaç duyulup duyulmayacağı konusuna ağırlık vereceğini söyledi. Kaplan, corona virüs salgınının ABD’nin rekor uzunluktaki büyümesi için tehdit oluşturması ile birlikte, ABD merkez bankasının Salı günü 2008’den bu yana ilk kez yaptığı 50 baz puanlık acil faiz indirimini de desteklemişti.

Aslında epeyce uzun bir zamandır piyasalar diken üstündeydi, küresel ölçekte astronomik seviyelere çıkan borç miktarı, ticarete savaşları ve jeostratejik gerilimler her an yeni bir küresel krizin ortaya çıkabileceği endişesini yaratmaktaydı.

Zaten son yıllarda piyasalarda oluşan dolar ve euronun geleceği ile ilgili soru işaretlerinden dolayı başta Çin, Almanya, ABD ve İngiltere olmak üzere altın bütün gelişmiş ülkelerin merkez bankaları stoklamaktadır.

Merkez bankalarının geçmiş yıllarda altın karşılığı para basması ile başlayan altın tutma ihtiyacı, bugün kriz rezervi işleviyle sürmektedir. Herhangi bir savaş durumunda, uluslararası ödeme sistemi dışında kalma, muhabir banka kullanamama durumunda ödemelerin yapılabileceği en geçerli araç uluslararası kabul gören, hatta fiziksel olarak da uluslararası standartta niteliği olan altın külçelerdir. Bu yüzden altın güvenli liman olarak tanımlanır, altının sadece virüslere karşı değil savaş ve ekonomik krizlere karşı da bağışıklığı vardır.

Dünya Altın Konseyi Piyasa İstihbarat Başkanı Alistair Hewitt, Rusya’nın rezervlerini dolar yerine altınla ikame ettiğini, bunun da ABD yaptırımlarıyla ilişkili olduğunu belirtiyor. Konuya ilişkin The New York Times gazetesinde çıkan bir analizde ise, ABD’nin doları diğer ülkelere finansal baskı kullanmak için kullanması ve Çin’in yükselişiyle birlikte dolar hegemonyasının kademeli olarak azalacağı beklentisinin, merkez bankalarını altın alımına yönlendirdiğine işaret ediliyor.

Altın alımıyla öne çıkan üç ülkenin Rusya, Çin ve Türkiye’nin alımlarına son yıllarda hız verdiğine de dikkat çekiliyor.

Bütün bunlar önümüzdeki dönemde altının küresel ölçekte kağıt paralar karşısında değer kazanabileceğine işaret etmektedir, özellikle Fed bu ayki toplantısına bir faiz indirimi daha yaparsa ya da yakın bir tarihte yapacağına dair ciddi bir işaret verirse altının ons fiyatı yeni bir rekor seviye görebilir.

Sonuç itibariyle altın altındır ve kağıt paralar karşısında uzun vadede her daim değerlenmesi kaçınılmazdır.