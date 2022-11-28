ALTINDAĞLI ÖĞRENCİLERE KİTAP DESTEĞİ

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Altındağ Belediyesi’nden sınava girecek öğrencilere büyük destek… Altındağ Belediyesi tarafından, Altındağ’da bu yıl sınava girecek olan 8’inci sınıf öğrencilerine LGS hazırlık kitabı, üniversite sınavına girecek öğrencilere ise TYT hazırlık kitabı dağıtımına başlandı.

Öğrencilere kitap desteği başladı. Geçtiğimiz yıl da dağıtılan ve Altındağlı öğrenciler tarafından büyük memnuniyetle karşılanan LGS ve TYT hazırlık kitabı dağıtımı, bu yıl da Altındağlı öğrencilerin yüzünü güldürdü. Sınav maratonunda ter döken öğrenciler, kendilerini unutmayan Başkan Asım Balcı’ya ve Altındağ Belediyesi’ne teşekkür etti.

TOPLAM 12 BİN 500 KİTAP

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Bu yıl sınava girecek olan Altındağlı öğrencilere destek olmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Bu yıl 6 bin 500 TYT, 6 bin LGS olmak üzere, toplam 12 bin 500 kitap dağıtacağız. Altındağlı gençlerimizin sınav stresine bir nebze olsun ilaç olabilirsek ne mutlu bize…” dedi.

TÜM OKULLARDA DAĞITILACAK

Kitapların dağıtımına başlandığını ve sırasıyla tüm okullarda dağıtım yapılacağını söyleyen Başkan Balcı “Okullarında öğrenim görmeye devam eden 8 ve 12’nci sınıf yavrularımızın kitaba ulaşmak için herhangi bir yere başvurmasına gerek yok. Biz ayırım gözetmeksizin Altındağ’daki her okulumuza ve her öğrencimize kitabını ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.