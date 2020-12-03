Altındağlı kadınlar siparişlere yetişemiyor

Altındağ Belediyesi tarafından kurulan halı atölyesinde halılar dokuyan kadınlar, ev ekonomilerine de büyük katkı sağlıyor. Altındağlı kadınların ürettiği el emeği halılar metrekaresi 2 bin 500 TL’den satılıyor.

Altındağ Belediyesi tarafından kurulan halı atölyesi sayesinde hem geleneksel halı dokumacılığı kültürü yaşatılıyor hem de Altındağlı kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlıyor. İŞKUR tarafından da desteklenen proje ile kadınlar, el emeklerini kazanca dönüştürmeyi başardı. Çok sayıda sipariş alan Altındağlı kadınlar, el emeği göz nuru halılar dokuyor. Altındağ belediyesi bünyesinde açılan halı dokuma atölyelerini ziyaret eden Başkan Asım Balcı, “Geleneksel motiflerin işlendiği halılar oldukça değerli… Türkiye’nin birçok yerinden siparişler geliyor. Yaklaşık 6 ayda ilmek ilmek dokunan halıların metrekaresi 2 bin 500 TL’den satılıyor. Kurduğumuz Altıneller Kadın Kooperatifi ile Altındağlı kadınların iş hacmini de büyüteceğiz, ekonomik kazançlarını da…” dedi.

MADDİ KAZANCA DÖNÜŞÜYOR

Kadınların, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştürmesi için projeler geliştirmeye devam edeceklerini de söyleyen Başkan Balcı, “Burada sabırla ilmek ilmek, düğüm düğüm dokunan halılar hem maddi hem de manevi olarak çok değerli… Emeği geçen herkesin eline sağlık… Bu atölye sayesinde çok sayıda kadın ekonomik kazanç elde ediyor. Böylece Altındağlı kadınlarımıza seçim döneminde verdiğimiz sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu kursumuza ve atölyemize de Altındağ sınırlarında ikamet eden kadınlar katılabilecek.” ifadelerini kullandı.

HEM ZAHMET, HEM EMEK

Halı atölyesinin yöneticisi, usta öğretici Raziye Başeğmez ise, “Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerindeki atölyede kadınlarla beraber çok güzel işler başarıyoruz. Çok güzel ürünler çıkıyor ortaya… Atölyemize ilgi gösteren kadın sayısı her geçen gün artıyor. Geçmişte halı dokumuş ama bir şekilde bırakmak zorunda kalmış, halı dokumayı seven, ilgi duyan, bundan para kazanmak isteyen kadınlarımız atölyemize katılıyor. Halı dokumak hem çok zahmetli, hem de çok emek isteyen bir iş… Altındağ’da halı dokuma sanatımızı genç nesillere tanıttığımız ve halı dokuma mirasımıza sahip çıktığımız için çok mutluyuz. Bu güzel sanatımızın yok olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Altındağ Belediyesi’ne ve başkanımız Asım Balcı’ya bizlere verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.