Altındağlı kadınlar opera konserine katıldı. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen “Müze Konserleri” kapsamında, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde opera dinleme imkanı bulan Altındağlı kadınlar, farklı bir gün yaşadı.

Piyanist Hande Uçar’ın notalarına, sesleriyle eşlik eden Soprano Hülya Kazan, Tenor Oğuz Sırmalı ve Okan Başel tarafından gerçekleştirilen konser, Altındağlı kadınların büyük beğenisini topladı.

ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK

Altındağlı kadınların hayatın farklı renkleriyle tanışması için önemli etkinlikleri hayata geçirdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ’da kadınların pek çoğu, hayat telaşı nedeniyle, sosyal ve sanatsal etkinliklerle fazla buluşma imkanı bulamamış. Altındağ Belediyesi olarak onları farklı etkinliklerle buluşturmaya, sosyal hayatın farklı platformlarında yer almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Opera konseri de bu nedenle önemli bir etkinlik… Pek çoğu bu deneyimi ilk kez yaşadı, çok mutlu oldu.” dedi. Başkan Balcı “Merkezler sayesinde hayatları daha da renkli bir hale gelen kadınların çocuklarına olan yaklaşımları da değişiyor. Hayatı değişen anne, bu değişimi çocuklarına da yansıtıyor. Anneler sayesinde daha fazla çocuğumuz sanatsal ve kültürel etkinliklere ilgi duyuyor.” ifadelerini kullandı.