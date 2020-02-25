Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri satranç turnuvası sona erdi, Altındağ’ın satranç şampiyonları belli oldu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da, final müsabakalarında gençleri yalnız bırakmadı.

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri, geleceğin satranç şampiyonlarını belirledi. Gençlik Merkezlerinde satranç kursuna devam eden gençler, Geleneksel Satranç Turnuvası’nda buluştu. 17 Gençlik Merkezi’nden yaklaşık 700 Altındağlı gencin 1 ay boyunca mücadele ettiği satranç turnuvasında, 64 genç finale kaldı. Final müsabakası, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi’nde gerçekleştirildi.

ŞAMPİYON AYDINLIKEVLER’DEN

Final müsabakası çekişmeli anlara sahne oldu. Kıran kırana geçen mücadelelerde, gençler başarılı ve yetenekli oldukları kadar, sabırlı ve kararlı olduklarını da gösterdi. Yirmişer dakikalık maçlar üzerinden yapılan elemeler ile derece için mücadele veren gençler, turnuvada kıyasıya yarıştı. Satranç eğitmenleri Şükran Demir ve Taner Aka’nın gözetmenliğinde gerçekleşen çekişmeli mücadelelerin sonunda, Aydınlıkevler Mahallesi Abdurrahim Karakoç Gençlik Merkezi’nden Ahmet Tuğşad Öz birinci olurken, aynı merkezden Enes Çelik ikinci oldu. Karapürçek Mahallesi Sezai Karakoç Gençlik Merkezi’nden Özber Baran ise turnuvanın üçüncü ismi oldu.

SABIR, AZİM VE İRADE…

Final müsabakalarında Başkan Asım Balcı da gençleri yalnız bırakmadı. Satrancın sabır, azim ve irade gerektiren bir spor dalı olduğunu söyleyen Başkan Balcı, turnuvaya katılma cesareti ve kararlılığı gösteren gençleri tebrik etti. Başkan Balcı “Altındağ Belediyesi olarak gençlerimizin sporla ve sanatla uğraşmalarına büyük önem veriyoruz. Aileler mutlaka çocuklarını satranca veya başka spor dallarına yönlendirmeli. Sporla, sanatla uğraşan gençler kötü alışkanlıklardan uzak durur, bu sayede sağlıklı ve güzel nesiller yetişir. Bugün bu turnuvaya katılan tüm genç sporculara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

“ŞAMPİYON TÜM ALTINDAĞLI ÇOCUKLAR…”

Turnuvada şampiyonluk ipini göğüsleyen Abdurrahim Karakoç Gençlik Merkezi üyesi Ahmet Tuğşad Öz ise, turnuvayı kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Gençlik merkezinde aldığı satranç eğitimi sayesinde şampiyon olabildiğini söyleyen başarılı sporcu “Şampiyon olabilmek için düzenli ve çok çalıştım. Güzel bir turnuva oldu. Heyecanlı maçlar oynandı. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Bence bu turnuvanın şampiyonu tüm Altındağlı çocuklardır. Bize bu imkanları sunan herkese çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.