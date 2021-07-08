Altındağ’da yüzme havuzlarında kayıtlar başladı

Feridun Çelik ve Battalgazi mahallelerine kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzları tamamlandı. Havuzlarda üye kayıtları başladı.

Altındağ 2 yüzme havuzu daha kazandı. Feridun Çelik ve Battalgazi mahallelerine yapılan yüzme havuzları tamamlanarak hizmete açıldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Havuzlarımız tüm mahalle sakinlerimize ve Altındağımıza hayırlı olsun. Bu merkezlerde gençlerimizi, çocuklarımızı sporla buluşturacak, geleceğin şampiyonlarını buralardan çıkaracağız inşallah…” dedi.

ŞAMPİYONLARIN ADRESİ OLACAK

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Başkan Balcı ayrıca, “Battalgazi ve Feridun Çelik mahallerine yapılan yüzme havuzlarımız Altındağ’a güneş gibi doğdu. Altındağ’da sporu atağa kaldıracak ve Altındağ’a daha fazla spor yatırımı kazandırmak için elimizden geleni yapacağız demiştik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle, Altındağ’ı spor alanında da zirveye taşımak için elimizden geleni yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.