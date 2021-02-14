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Altındağ’da yüzme havuzları çok yakında açılıyor

Altındağ’da Feridun Çelik ve Battalgazi mahallelerine kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzlarının inşasında sona gelindi. Havuzların açılışı çok yakında, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın başlattığı spor seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Altındağ’ın yüzme şampiyonlarını yetiştirmek için yapılan yüzme havuzlarını bir an önce hizmete açacaklarını söyleyen Başkan Balcı, “Havuzlarımızı bir an önce tamamlamak için çok hızlı bir biçimde çalışıyoruz. Çalışmaları çok yakında tamamlayacak ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılımlarıyla hizmete açacağız.” dedi.

ŞAMPİYONLARIN ADRESİ OLACAK

Başkan Balcı ayrıca, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle, Altındağ’ı spor alanında zirveye taşıyacak olan yarı olimpik yüzme havuzları tamamlanmak üzere… Battalgazi ve Feridun Çelik mahallerinde yapımı devam eden yüzme havuzları Altındağ’a güneş gibi doğacak. Altındağ’da sporu atağa kaldıracak, Altındağ’da spor yatırımlarını hayata geçirecek ve yeni şampiyonları Altındağ’dan yetiştireceğiz. Bu hayalimizi gerçek yapmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Altındağ’ı her alanda olduğu gibi, spor alanında da zirveye taşıyacağız inşallah…” ifadelerini kullandı.

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Etiketler: Altındağ Belediyesiyüzme havuzları
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