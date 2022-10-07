ALTINDAĞ’DA YATIRIMA TAM GAZ DEVAM

- Reklam -

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Altındağ’ı ziyaret etti. Başkan Balcı Yanılmaz’a Altındağ ve Altındağ’a yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Belediye hizmetleri yerinde incelendi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Altındağ’ı ziyaret etti. Yanılmaz, yatırımları yerinde inceledi, tek tek bilgi aldı. Yıldıztepe Spor Merkezi ve Kütüphanesi, Yıldıztepe Parkı, Hacı Bayram Veli Külliyesi, Ulubey Sporcu Fabrikası ve Mete Gazoz Okçuluk Merkezi’ni gezerek bilgi alan Yanılmaz, gerçekleştirilen başarılı çalışmalardan dolayı Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’yı tebrik etti.

“TÜM HİZMETLER MİLLETİMİZ İÇİN…”

- Reklam -

“Belediye hizmetlerini yerinde görerek devletimizle ve belediyemizle gurur duyduk” diyen Yanılmaz, tüm hizmetlerin millet için olduğunu vurguladı. Yanılmaz, tüm yatırımların vatana ve millete hayırlı olmasını temenni etti. Yanılmaz’a Altındağ, Altındağ’a yapılan yatırımlar ve gelecekte yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Asım Balcı ise “Başkanımıza ilgisi ve destekleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.