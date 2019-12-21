Altındağ’a ve Altındağlı vatandaşlara müjde… Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’yı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bütün Türkiye’de yaygınlaşmaya devam eden “On Bin Pota” ve “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projelerini Altındağ’da da hayata geçireceklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan, Altındağlı gençleri sevindiren haber… Altındağ’a yapılacak spor yatırımlarını istişare etmek üzere, Başkan Balcı ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, Altındağlı gençleri sevindirecek müjdeyi verdi. Kısa bir süre önce detayları açıklanan “On bin Pota” ve “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projelerini Altındağ’da da hayata geçireceklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, Altındağ’ın daha da değer kazanacağını belirtti. Bakan Kasapoğlu’nu Altındağ ziyaretinde, Avrupa’da ve Türkiye’de birçok başarıya imza atan Altındağ Belediyespor İşitme Engelliler Güreş Takımı karşıladı. Sporcularla yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, başarılarının devamını diledi.

YER GÖSTERİN, POTA YAPALIM

Kısa bir süre önce gençlerin basketbol konusundaki heyecanını ve potansiyellerini gören ve bu konuda gençleri nasıl daha fazla memnun edebileceklerini düşündüklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Bu ilgi ve gençlerden gördüğümüz destek bizi çok memnun etti. Bakanlık olarak tüm imkanları gençlerin önüne sererek bu potansiyeli açığa çıkartmak istiyoruz. Basketbolu yaygınlaştırma için ‘Yer gösterin pota yapalım’ anlayışıyla yola çıktık. Bu proje kapsamında Altındağ’a da potalar yapacağız. İnşallah 10 bin potayı hızlı bir şekilde Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması yanında, basketbolun yıldızlarını da yetiştirmeyi amaçlıyoruz.” dedi. Başkan Balcı ise “Türkiye’ye şampiyonluklar kazandıracak yeni dev adamların Altındağ’dan da yetişeceğine inanıyorum. Sayın Bakanımıza ziyaretinden ve bize verdiği destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Altındağlı gençler adına kendisine şükranlarımı sunuyorum.” dedi.