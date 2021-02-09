Altındağ’da semt pazarlarında sıkı denetim

Altındağ Belediyesi, semt pazarlarında denetimi elden bırakmıyor. Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, semt pazarlarında maske kullanımı, sosyal mesafe, sigara ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken, pazara giriş çıkış yapan vatandaşlara ve esnafa ateş ölçümü yapmayı da ihmal etmiyor.

Altındağ pazarlarında sıkı denetim sürüyor. Alınan tedbir kararlarının Altındağ’da uygulanması için büyük özen gösteren Altındağ Belediyesi, Altındağ semt pazarlarında tedbiri elden bırakmıyor. Pazara girişlerde ve pazarda alışveriş esnasında, alınan önlemlere harfiyen uyulması konusunda denetimlerini sürdüren Altındağ Belediyesi, tam not alıyor.

“MÜCADELE BİTMİŞ DEĞİL…”

“Covid-19 ile mücadele tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Çünkü mücadelemiz henüz bitmiş değil…” diyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, tedbirlere uyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Başkan Balcı semt pazarlarında gerçekleştirilen denetim hakkında şu bilgileri verdi:”Pazar yerlerinde kontrolsüz giriş ve çıkışları daha önce engellemiştik. Pazar yerlerimizdeki tezgahları da, araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirmiştik. Bu tedbirler vatandaşlarımız ve esnaflarımız tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Ancak sadece tedbir almakla kalmadık, bu tedbirlere uyulup uyulmadığını sık sık denetliyoruz. Zabıta ekiplerimiz bu konularla ilgili olarak sürekli denetimde, 24 saat görev başında… Kurulan her semt pazarımızda tedbirlere uyulup uyulmadığına çok dikkat ediyoruz. Gereken tüm hijyen önlemlerinin de hayata geçirildiği semt pazarlarımızda ayrıca, esnafların ve vatandaşlarımızın maske kullanmasına dikkat ediyor, semt pazarlarına yerleştirdiğimiz el dezenfektanının kullanılmasına büyük özen gösteriyoruz. Pazara giren herkesin ve pazar esnafımızın ateşini de ölçüyoruz.”