Altındağ’da semt pazarlarına yeni düzenleme

Altındağ’da Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, normalde hafta sonu açılan semt pazarlarının günleri değişti. Örnek Semt Pazarının ise hafta içi trafik sorunu oluşturacağı için bu süreçte açılmamasına karar verildi.

Altındağ’da koronavirüsle mücadele kapsamında, semt pazarlarının günlerine yeni düzenlemeler yapıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Hafta sonları gerçekleşecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, semt pazarlarımızda yeni bir düzenleme yapmak zorunda kaldık. Hem vatandaşlarımız hem de esnaflarımız mağdur olmasın istedik. Gösterilen anlayış için teşekkür ediyorum. Hep birlikte bir an önce bu zor günlerin üstesinden gelebilmeyi diliyorum” dedi.

HANGİ GÜN? HANGİ PAZAR?

Alınan karara göre; Pazartesi günleri Baraj, Beşikkaya, Gülpınar ve Karacaören semt pazarları, Salı günleri Doğantepe ve Karapürçek semt pazarları, Çarşamba günleri Battalgazi ve Güneşevler semt pazarları, Perşembe günleri Başpınar, İskitler, Karapürçek-2 semt pazarları, Cuma günleri ise Ali Ersoy ve Aydınlıkevler semt pazarları vatandaşlara hizmet verecek. Örnek Mahallesi semt pazarı ise açılmayacak.

“HER ŞEY HALK SAĞLIĞI İÇİN…”

Yapılan tüm düzenlemelerin Altındağlı vatandaşların sağlığını korumak için olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı, “Koronavirüse karşı daha etkili bir mücadele sürdürmek için, Sağlık Bakanımızın ve onlar tarafından oluşturulan Bilim Kurulu’nun karar ve değerlendirmelerini hassasiyetle takip ediyor ve Altındağ’da kısa sürede hayata geçiriyoruz. Bu nedenle semt pazarlarında yeni bir düzenleme yapma kararı aldık. Bu kararı da, daha öncekilerde olduğu gibi ivedilikle Altındağ’da hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza gösterecekleri anlayış ve sabır için şimdiden teşekkür ediyorum. Elbette bu günler geçecek, her şey normale dönecek. Ancak o zamana kadar unutulmamalıdır ki, her şey halk sağlığı için…” dedi.

SIKI DENETİMLER DEVAM EDECEK

Semt pazarlarında yapılacak yeni düzenlemelerin ve alınan tedbirlerin takip ve denetiminin ise Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından titizlikle yapılacağını sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Altındağ Belediyesi Zabıta ekiplerimiz 24 saat görev başında… Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi’ne bildirebilirler” ifadelerini kullandı.

Pazar esnafına ve vatandaşlara ateş ölçümü yapma uygulamasının yine devam edeceğini de söyleyen Başkan Balcı, “Esnaflarımıza ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza ateş ölçümü yapmaya devam edeceğiz. Semt pazarlarına 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların alınmaması konusunda denetimler yapılacak. Ayrica pazar içerisinde sosyal mesafenin korunması için önlemler devam edecek. Vatandaşlarımızdan, pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için, akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmalarını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini önemle rica ediyorum.” dedi.