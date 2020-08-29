Yeniliklerin öncüsü Altındağ’da, yeni bir yarışma başlıyor. Ödüllü Graffiti tasarım yarışması, Altındağlı gençleri bekliyor.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında “Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik” konulu Graffiti Tasarım Yarışması’na başvurular başladı. Altındağ’da ikamet eden ve 1 Ocak 2003 tarihinden önce doğan gençleri kapsayan yarışma, Altındağlı gençler arasında heyecan yarattı. Kişi veya gruplar halinde katılımın sağlanabileceği yarışmaya, her başvuru sahibi en fazla 3 eserle katılabilecek. Eserlerde kolaj tekniği hariç, diğer tüm teknikler serbest… Eserlerde göz önünde bulundurulması gereken en önemli konu, eserin duvara uyarlanabilir olması… Yarışmaya son başvuru tarihi 10 Eylül Perşembe… Katılım şartları, teslim yeri ve diğer tüm konular hakkında daha fazla bilgi almak için http://yarisma.altindag.bel.tr/ adresi ziyaret edilebilir.

ÇOK HAREKET, SIFIR EMİSYON

Altındağ’da ilk kez düzenlenecek olan “Graffiti Tasarım Yarışması” hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, şunları kaydetti:

“Altındağ ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve graffiti sanatına ilgi duyan, duygu ve düşüncelerini graffiti aracılığı ile aktarabilen, hayal gücü ve yaratıcılığına güvenen herkesi bu yarışmaya katılmaya davet ediyoruz. İlçemizde graffitiye ilgi duyanların bu becerilerini desteklemek, teşvik etmek, uygulama alanları oluşturmak, ilçemize renkli ve farklı bir görünüm kazandırmak amacıyla böyle bir yarışma düzenleme kararı aldık.

Türkiye’de yerel yönetimlerin ‘Hareketlilik Haftası’ etkinliklerine katılımı her geçen yıl artıyor. Hareketlilik Haftası geçen sene 50 ülkede 3 bin 136 belediyenin katılımıyla kutlandı. Türkiye’de de sayı giderek artıyor. Bu senenin teması; ‘Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik’ olarak belirlendi. Bu yarışma aracılığıyla, daha fazla bisiklet ve toplu taşıma kullanımının önemi vurgulanmaktadır. Ancak tabii ki içerisinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi nedeniyle, toplu taşıma araçlarını daha mesafeli kullanmamız gerekiyor. Bu nedenle motorlu araç kullanımını da azaltmayı temenni ediyoruz. Bu nedenle; 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediğimiz ‘Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik’ temalı graffiti çizim yarışmasında bize ulaşan eserleri, içinde bulunduğumuz şartları göz önünde bulundurarak inceleyeceğiz”

Başkan Balcı yarışmanın son başvuru teslim tarihinin 10 Eylül Perşembe günü saat 17:00’ye kadar olduğunu bir kez daha hatırlatarak, tüm katılımcılara başarılar diledi.

ÖDÜLLER KAZANANLARI BEKLİYOR

“Graffiti Tasarım Yarışması”nın ödülleri de şimdiden heyecan yarattı. Üçüncüye akıllı saat hediye edilecek olan yarışmada, ikinciye ise bisiklet hediye edilecek. Birinciyi ise muhteşem bir Hoverboard (Elektrikli Kaykay) bekliyor.