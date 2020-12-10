Altındağ’da metruk yapıya geçit yok

Altındağ Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden metruk yapılara izin vermiyor. Mahallelerin güvenliğini ve halk sağlığını tehdit eden metruk gecekondular bir bir yıkılıyor.

Ankara’nın en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarının gerçekleştiği Altındağ’da, dönüşümün önündeki engeller bir bir kalkıyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarının önünde engel oluşturan, ayrıca halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden metruk yapılara asla izin veremeyeceklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Bu yapıların bazıları yol ya da park alanlarında kalıyor, yapılaşmanın önünde engel teşkil ediyor. Bazıları ise boş oldukları için mahalle sakinlerini tedirgin ediyor ve halk sağlığını tehdit ediyor. Metruk yapılara göz yummamız mümkün değil… Hepsini tek tek yıkıyoruz” dedi.

GÜLTEPE MAHALLESİ İLK SIRADA

Altındağ Belediyesi’nin metruk yapı yıkımı gerçekleştirdiği mahallelerin arasında, Gültepe Mahallesi ilk sırada yer alıyor. Yasal süreçleri tamamlanan terk edilmiş gecekonduları yıkmaya devam edeceklerini belirten Başkan Balcı, metruk yapıların modern Altındağ’ın önünde engel olmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Altındağ’da kentsel dönüşümün tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Başkan Balcı, “Altındağ’da çarpık kentleşmenin önüne geçmek için halkımızla el ele vererek hastanesi, okulu, spor merkezleri, sosyal alanları ve parkları olan mahalleler inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Altındağ’daki tüm mahalleleri yasalar çerçevesinde metruk yapılardan arındıracağız. İnşallah modern bir Altındağ’ı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.