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Altındağ’da mahalle mahalle temzilik

Altındağ Belediyesi temizlik ekipleri, Karapürçek mahallesinde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Karapürçek tertemiz oldu. Mahalle sakinlerinden gelen talepleri değerlendiren temizlik ekipleri, Karapürçek’teki tüm cadde ve sokaklarda titiz bir çalışma gerçekleştirdi. İlaçlama ve yıkama araçlarıyla detaylı temizlik yapıldı, yollar ve çöp bırakma noktaları yıkandı. Dezenfeksiyon ekipleri de ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Boş alanlardaki çöp birikintilerini de bölgeden uzaklaştıran ekiplerin çalışmaları, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Tertemiz bir Altındağ için durmaksızın çalıştıklarını belirten Başkan Asım Balcı, “Her gün Altındağ’ın sokaklarında, vatandaşlarımızla birlikteyiz. Tüm mahallelerimizi sık sık ziyaret ediyor, esnafımızın çayını içiyor, vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Bizden talepleri olursa tek tek dinliyoruz. Gerekli notları alarak ekiplerimize talimatlarımızı veriyoruz. Vatandaşlarımızdan da sık sık içerisinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle, temizlik ve ilaçlama talepleri geliyor. Biz de gelen talepler doğrultusunda, zaten sık sık gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmasını biraz daha detaylandırıp yoğunlaştırıyoruz. Karapürçek mahallemiz bugün tertemiz oldu. Vatandaşlarımız da esnafımız da memnun…” dedi.

Editör

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Editör
Etiketler: Altındağ BelediyesiTemizlik çalışmaları
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